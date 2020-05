Scream 5 : un personnage phare de la saga est confirmé au casting

Le cinéma d'horreur a le pouvoir de se régénérer sans arrêt, rappelant ses vieilles gloires pour qu'elles reprennent du service. La saga "Scream" va s'agrandir avec un cinquième épisode officiellement sur les rails. Un personnage important sera bien de la partie (et on ne parle pas de Sidney).

Wes Craven n'est plus, mais la saga Scream va tout de même s'offrir un autre tour de piste. Le scénariste Kevin Williamson, si important dans l'identité de ces films (on a senti son absence sur le troisième), est de la partie comme producteur, avec James Vanderbilt et Guy Busick au scénario. Un projet qui sera dirigé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, un duo habitué au cinéma d'horreur responsable de Wedding Nightmare. On ne sait vraiment pas si nous devons être optimistes ou non par rapport à ce Scream 5, car il ne reste pas grand chose à ajouter après un quatrième film, déjà très élaboré avec sa réflexion sur le genre auquel il appartient.

Scream 5 va-t-il rappeler toutes les stars de la saga ?

Plus tôt ce mois, Neve Campbell avouait qu'elle était en contact pour reprendre le rôle emblématique de Sidney Prescott. Sans donner plus d'informations sur son importance dans le scénario. Peut-être que le retour d'un autre vétéran de la franchise pourrait lui donner envie de se lancer pour de bon. David Arquette vient de confirmer qu'il sera dans Scream 5 pour endosser de nouveau le costume de Dewey Riley. Un des protagonistes principaux qui en aura le plus bavé physiquement au fil des épisodes. Maintes fois attaqué, il a notamment été touché à la moelle épinière dans le premier épisode et a échappé encore de justesse à la mort à l'issue de Scream 4. Va-t-il encore en baver ?

Son retour confirme que cette suite sera dans la lignée des précédents films et pas vraiment une réinvention avec des nouveaux personnages. Compte tenu de la relation entre Dewey et Gale, cette annonce est presque la garantie de revoir également Courteney Cox - ils sont mariés depuis des années dans Scream 4. On ne s'avancera pas trop pour ne pas s'exposer à une déconvenue, mais ce cinquième film devrait finir par rappeler toutes ses stars si leurs personnages respectifs sont encore en vie.

Comme beaucoup de franchises "anciennes" qui reviennent après des années d'absence, Scream 5 jouera peut-être sur cet habituel croisement entre une ancienne et une nouvelle génération. Tout l'intérêt dans ce cas précis, c'est la portée méta qu'il y aura derrière, par rapport à ce qu'est le cinéma d'horreur de nos jours. On peut aussi s'attendre à un vrai hommage à Wes Craven, maître du genre qui s'est éteint en 2015.