Scream 5 : une actrice phare de la saga revient

Presque 10 ans après le quatrième épisode, la franchise Scream prépare son retour pour une nouvelle suite qui devrait débarquer l'année prochaine sur nos écrans. Après David Arquette, qui a confirmé son implication, une autre star présente depuis le début est aussi à bord.

Scream, le slasher des slashers

Dans la seconde partie des années 90, le réalisateur Wes Craven et le scénariste Kevin Williamson créent le premier Scream. Point de départ d'une saga qui tient aujourd'hui sur quatre films, en attendant le cinquième qui sera dirigé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Wedding Nightmare). Tous les épisodes appartiennent au sous-genre du slasher mais ils se différencient en étant méta dans leur approche. Nous sommes dans les codes en étant également dans une réflexion sur eux. Le reste est assez simple : dans la petite bourgade de Woodsboro, un tueur caché derrière un masque blanc et un costume noir s'en prend à des étudiants. Tout le jeu est de savoir qui est vraiment le tueur et quand va-t-il encore faire parler de lui. On ne sait pas encore ce que Scream 5 va raconter pour justifier son existence après les événements du précédent. Dans tous les cas, le film sera bien une suite et non un reboot ou un remake. Aucune date n'est encore donnée mais nous devrions le voir arriver durant l'année 2021.

Courteney Cox sera de la partie

Pour parler totalement de suite, il faut que le spectateur sente des connexions avec le précédent opus. David Arquette était jusqu'à aujourd'hui la seule star à avoir confirmé qu'il serait dans le film, toujours en tant que Dewey Riley. Est-ce que la mort l'attend cette fois-ci ou saura-t-il encore se sortir d'affaire ? Celle que l'on attend le plus, c'est évidemment Neve Campbell, qui a avoué avoir des discussions pour rejoindre le projet. Un Scream 5 sans Sidney Prescott, ça reste difficilement envisageable. En attendant de savoir si elle reviendra, la Paramount vient d'officialiser la présence de Courteney Cox dans le film !

Le personnage de Gale Weathers est présent depuis le tout premier épisode. Cette journaliste au caractère bien trempé aura assisté à toutes les vagues de crimes. Elle était mariée avec Dewey dans Scream 4, donc le retour de ce dernier était presque une garantie pour que sa compagne à l'écran soit aussi là - à moins d'un arrangement scénaristique avec une séparation ou quelque chose dans le genre.

Scream 5 sera attendu au tournant, les résultats au box-office du précédent (97 millions de dollars dans le monde) étaient décevants malgré une suite assez intelligente sur plus d'un point. Le duo à la réalisation a la lourde tâche de passer après une pointure de l'horreur mais ce renouvellement sera peut-être salvateur pour la franchise.