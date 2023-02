Scream 6 : Courteney Cox brise le silence sur l'absence de Neve Campbell

Neve Campbell (Sidney Prescott) ne sera pas dans Scream 6 pour lutter une nouvelle fois contre Ghostface. Courteney Cox (Gale) s'est confiée sur cette absence tout en faisant une annonce qui pourrait bien révéler en fait une grosse supercherie...

Scream 6 : New York sans Sidney

Un peu plus d'un an après l'avoir retrouvé dans un cinquième opus, Ghostface est déjà de retour pour semer la terreur dans Scream 6. Toujours mis en scène par le duo Matt Bettinelli-Olpin / Tyler Gillett, l'action se déroule cette fois-ci, non pas à Woodsboro, mais en plein coeur de New York. C'est dans ce décor urbain que le tueur masqué, à l'identité une nouvelle fois inconnue, fera un massacre. Et cette fois-ci, il est lourdement armé.

Comme remarqué dans la bande-annonce du film, il ne possède en effet pas seulement son couteau, mais aussi un fusil à pompe. Pour le stopper, la tâche sera donc particulièrement ardue. Surtout qu'une habituée l'ayant vaincu à de multiples reprises manque à l'appel : Sidney Prescott, interprétée par Neve Campbell.

Ghostface - Scream 6 © Paramount Pictures

Courteney Cox brise le silence

En effet, celle qui a survécu à toutes les attaques de Ghostface depuis le premier film de Wes Craven sorti en 1997 ne sera pas présente dans ce sixième opus. La raison ? Elle n'était pas satisfaite du salaire proposé pour revenir dans Scream 6. Ainsi, elle avait déclaré que la somme proposée n'était pas à la hauteur de ce qu'elle avait apporté "à la franchise depuis 25 ans" :

En tant que femme dans cette industrie, je crois que c'est très important que nous nous battions pour être considérées à notre juste valeur. Honnêtement, je ne crois pas que si j'avais été un homme qui avait fait 5 films dans une énorme franchise depuis 25 ans, on m'aurait proposé ce salaire. Et au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas accepter. Je n'aurais pas pu aller sur le tournage en me sentant dévalorisée.

Une absence qui s'est faite ressentir sur le tournage, notamment auprès de ses co-stars depuis le premier film. Ainsi, Courteney Cox, l'interprète de Gale Weather, s'est confiée sur l'absence de Neve Campbell au micro de Variety :

Ça m'a manqué de ne plus travailler avec elle, mais je la soutiens dans sa démarche, et dans ce qu'elle estime juste.

L'interprète de Gale a également dévoilé qu'elle ignorait qui se trouvait derrière le masque de Ghostface sur le tournage. Un moment amusant pour l'actrice :

J'ai une super scène avec Ghostface (...). J'ai évidemment été poignardée de nombreuses fois et tout ça, mais cette fois, travailler avec Ghostface sans savoir qui se cache sous le masque était vraiment amusant. Habituellement, au moment où je me fais poignarder, je sais qui c'est.

Et si Neve Campbell était finalement cachée sous le masque ?...