Scream 6 : Ghostface sème la terreur à New York dans le premier teaser

En 2023, Ghostface sera de retour dans "Scream 6". Et cette fois, les règles changent, puisque le tueur masqué quitte Woodsboro pour terroriser New York.

Scream 6 : Ghostface quitte Woodsboro

Sept ans après le décès de Wes Craven, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Wedding Nightmare) se sont emparés de la saga sur Ghostface avec Scream. Un cinquième volet paresseux qui avait cependant le mérite d'introduire deux nouvelles héroïnes charismatiques, les soeurs Tara (Jenna Ortega) et Sam Carpenter (Melissa Barrera). Ces dernières faisaient équipe avec le trio d'origine formé par Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) et Dewey Riley (David Arquette) pour traquer le meurtrier masqué.

Tara Carpenter (Jenna Ortega) - Scream 6 ©Paramount Pictures

Toujours aux commandes pour Scream 6, les réalisateurs ont décidé de changer les règles de la franchise. Si les spectateurs devraient une nouvelle fois tenter de débusquer Ghostface parmi les personnages principaux, ils ne le feront cette fois pas à Woodsboro. Au vu du premier teaser, le tueur sévira dans les rues de New York. Sur ces images qui semblent se dérouler pendant la nuit d'Halloween, plusieurs passagers portent le masque emblématique de l'assassin. Et l'un d'entre eux n'est pas là pour récolter des friandises...

Jenna Ortega et Melissa Barrera de retour

Sam et Tara se retrouvent donc face à Ghostface dans ce teaser et elles ne sont pas seules. Deux autres survivants du précédent opus, les jumeaux Mindy (Jasmin Savoy-Brown) et Chad Meeks (Mason Gooding), sont également présents et en très mauvaise posture.

Scream 6 ©Paramount Pictures

Selon Melissa Barrera, Ghostface devrait faire un véritable massacre dans Scream 6. Interrogée par PEOPLE, la comédienne a assuré que Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett se sont lâchés sur ce sixième film et se sont montrés moins timides que sur son prédécesseur :

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett demandaient toujours plus de sang et de sueur. Avec le dernier Scream, ils étaient sur la pointe des pieds et essayaient d’être très respectueux de ce que la franchise avait été jusque-là, et de garder leurs rêves sanglants intérieurs à distance. Mais avec celui-ci, ils se sont dits : 'Nous allons tout donner. C’est potentiellement 100 fois plus gore'.

Scream 6 est à découvrir au cinéma dès le 8 mars 2023.