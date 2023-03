Scream 6 : les premiers avis sont tombés

À quelques jours de la sortie de "Scream 6" dans les salles, les premiers avis américains sur le film d'horreur sont tombés. Et ces retours sont particulièrement positifs.

Changement de décors pour Scream VI

Malgré la mort de Wes Craven en 2015, la franchise Scream ne s'est pas arrêtée au quatrième opus. Au contraire, la saga a été relancée en 2022 par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Deux petits malins qui ont opté pour un mélange entre le reboot et la suite (appelé dans le film "requel"), en atteste le choix du titre, Scream, et non pas Scream 5.

Ainsi, même si les vétérans Neve Campbell, Courteney Cox, et David Arquette reviennent, les vrais personnages principaux sont désormais portés par Melissa Barrera et Jenna Ortega, deux sœurs ciblées par un énième Ghostface. Et pour assurer la filiation, les cinéastes n'ont rien trouvé de mieux que de faire de Sam Carpenter (Melissa Barrera) la fille de Billy Loomis, tout premier tueur de la franchise.

Scream 6 ©Paramount Pictures

Scream a eu un beau succès en salles et la production a logiquement donné rapidement son feu vert pour qu'un nouvel opus soit confié à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Mais avec Scream VI la tuerie de déplace de Woodsboro à New York. On y retrouve tout de même les deux sœurs Carpenter accompagnées de deux autres survivants, leurs amis Mindy (Jasmin Savoy Brown) et Chad (Mason Gooding). Sauf que cette fois pas de Sidney Prescott. La comédienne Neve Campbell n'ayant pas pu s'entendre avec la production pour recevoir un salaire à la hauteur de ce qu'elle estime avoir "apporté à la franchise depuis 25 ans".

Les premiers retours sont là

Quelques jours avant la sortie de Scream VI dans les salles, la presse américaine a pu découvrir le film et les premiers avis sont tombés sur Twitter. Il faudra évidemment attendre encore un peu avant de pouvoir lire des critiques complètes (celle de Cinésérie arrivera bientôt), mais on peut donc déjà voir une certaine tendance aux Etats-Unis. Et les retours sont globalement positifs.

Alors que Bloody Disgusting a "adoré" et trouvé le film "intense, passionnant, sincère et intelligent", The Movie Podcast a mis en avant en avant le casting et le fait que Scream VI serait une "lettre d'amour" à la franchise.

Pour d'autres, Scream VI serait "le plus effrayant et le plus sombre de la série", ferait preuve d'audace et aurait des rebondissements qui "tiennent en haleine".

Même si l'ensemble de ces retours est encourageant, il faut comme toujours les prendre avec des pincettes. Très souvent on entend une partie des critiques américaines s'enthousiasmer à outrance. Puis, une fois la sortie du film, on remarque qu'il ne s'agissait que d'une partie de la presse (celle invitée en avant-première). On a pu le remarquer à chaque production Marvel considérée comme "la meilleure proposition du MCU".

Pour ce qui est de Scream VI, vous pourrez déjà avoir notre avis prochainement. Et pour vous faire votre propre opinion, rendez-vous dans les salles le 8 mars 2023.