Scream 7 : grosse surprise ce personnage majeur sera lui aussi de retour !

Après celui annoncé il y a quelques semaines, nous apprenons désormais le retour surprise d’un autre personnage majeur de la franchise "Scream" dans le septième volet. Attention, plusieurs gros spoilers à venir !

Scream 7 ramènera plusieurs personnages iconiques

Réalisateurs des deux derniers opus de la saga en date, Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin ont passé la main à Kevin Williamson pour Scream 7. Après avoir connu un développement semé d’embuches, le long-métrage a débuté son tournage en janvier dernier.

Depuis l’annonce du début du tournage, une information majeure a été partagée sur Scream 7. Il y a quelques semaines, nous avons appris que Matthew Lillard y reprendrait son rôle de Stu Macher, l’un des iconiques tueurs du premier film de la franchise. Désormais, le retour surprise d’un autre personnage iconique de la saga se prépare.

Dewey sera lui aussi de la partie !

Généralement très bien informé, Deadline lâche une information majeure en affirmant que David Arquette reviendra lui aussi dans Scream 7. Il rejouera donc son personnage de Dewey Riley pour la sixième fois.

Dewey a pourtant été tué dans le cinquième film de la saga. À moins qu’il ait finalement survécu à l’attaque du personnage joué par Mikey Madison, Amber Freeman ? Cela est peu probable étant donné l’acharnement de cette dernière dans la scène en question. Dewey pourrait plutôt revenir sous la forme de visions vécues par un autre personnage, à la manière Billy Loomis dans les deux derniers films. Pour le moment, la façon dont il reviendra n’a pas filtré.

Roman Bridger également de retour !

Quelle que soit la forme de son retour, Dewey accompagnera donc Stu Macher sur la liste des revenants dans Scream 7. Et un autre personnage les imitera. Toujours selon Deadline, Scott Foley, alias Roman Bridger, reviendra lui aussi. On ne pensait pas non plus revoir son personnage après le sort qu’il a connu dans le troisième film.

Quant aux revenants moins surprenants dans le septième volet de Scream, Neve Campbell reprendra son rôle de Sydney, et Courteney Cox celui de Gale. Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown rejoueront également Chad et Mindy. Parmi les nouveaux visages dans cet univers, on pourra voir McKenna Grace, Isabel May et Celeste O’Connor.

Scream 7 a d’ores-et-déjà une date de sortie. Il est attendu pour le 25 février 2026 dans les salles françaises.