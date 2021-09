Scream : Airbnb met en location la maison iconique du premier film

Avis à tous les amoureux du film de Wes Craven ! Pour célébrer Halloween dignement, Airbnb propose de louer la maison iconique du premier Scream et de rencontrer Dewey (David Arquette) en personne !

Scream : Airbnb met en location la maison du premier film

Le 20 décembre prochain marquera les 25 ans de Scream de Wes Craven. Une date anniversaire qui sera également l'occasion de découvrir le nouveau film de la saga, sobrement intitulé Scream, et qui sortira le 12 janvier. À cette occasion, Airbnb a mis en place un événement exceptionnel : pour fêter Halloween comme il se doit, la plateforme va permettre à des petits chanceux de séjourner dans la maison du premier film. Et ils auront la chance d'être accueillis par un hôte tout aussi exceptionnel : David Arquette aka Dewey.

L'acteur a d'ailleurs partagé une vidéo sur son compte Twitter pour faire la promotion de cet événement :

Cette maison située en Californie appartient dans le film à Stu Macher (Matthew Lillard), l'un des deux tueurs. C'est notamment dans cette maison que Tatum (Rose McGowan), trouve la mort dans le garage. Toute la séquence finale de Scream se déroule dans ces murs.

© Airbnb

Une soirée exceptionnelle

Trois nuits sont organisées par Airbnb pour vivre l'expérience ultime : les 27, 29 et 31 octobre. Pour 5 dollars seulement, les heureux élus (4 maximum par nuit) pourront séjourner dans la maison, spécialement décorée comme dans Scream. Au programme : soirée cinéma avec la possibilité de regarder (en VHS !) les films de la saga et bien sûr de nombreuses surprises.

© Airbnb

© Airbnb

Un tirage au sort sera organisé pour désigner les heureux gagnants. Évidemment, il est impératif de vivre aux États-Unis pour pouvoir participer.

Pour les autres, sachez qu'un événement en ligne Secrets of Scream sera organisé le 28 octobre. Kevin Williamson, le scénariste et producteur historique de la saga, sera l'hôte de cette soirée. Il répondra aux questions des participants, et offrira un aperçu inédit des coulisses des films de Wes Craven, et du nouveau film. La soirée est accessible à partir de 86 euros par personne et tous les bénéfices iront à une association caritative.