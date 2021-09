Scream : Drew Barrymore aurait pu camper Sidney Prescott

Devenue culte, la franchise Scream a marqué un tournant dans le cinéma horrifique. Et pour cause ! Le tueur masqué est devenu un véritable phénomène de société. Difficile d’imaginer une autre comédienne que Neve Campbell pour affronter Ghostface. D’autres actrices étaient pourtant en lice pour incarner le premier rôle féminin. Souvenez-vous entre autres de l’appel échangé avec le tueur en ouverture du premier volet… Drew Barrymore n’a pas fait long feu et a fini salement amochée. L’étudiante au destin brisé aurait toutefois pu tenir tête à Ghostface tout au long de la saga !

Un succès sans précédent

Créée par Kevin Williamson et Wes Craven, la franchise horrifique Scream a fait trembler toute une génération à la fin des années 90. Savant mélange entre slasher, métafiction et comédie noire, les quatre films de la saga ont rapporté 604,4 millions de dollars de recette pour un budget de 118 millions de dollars. En 1997, les sorties en salle de Titanic et de Demain ne meurt jamais ont même été repoussées pour ne pas être en compétition directe avec Scream 2 ! Portée par l’actrice Neve Campbell, la saga comptait également David Arquette et Courteney Cox dans ses rangs. C’est d’ailleurs sur le tournage que les tourtereaux ont entamé une relation amoureuse qui s’acheva en 2013 sur un divorce.

En partie inspiré de l’affaire du tueur de Gainesville (rendu coupable de 8 meurtres et exécuté par injection létale en 2006) et du film Halloween (1978) signé John Carpenter, Scream (1996) nous entraîne au cœur de la ville californienne de Woodsboro. D'ordinaire très tranquille, l’endroit se voit secoué par les meurtres de deux étudiants. La police enquête, tandis que le tueur frappe à nouveau, s'inspirant des films d'horreur des années 1970 et 1980. Qui sera la prochaine victime ? Qui se cache derrière le masque de l'assassin ? L'enquête commence lorsque le tueur vise Sidney Prescott, dont la mère est morte un an auparavant dans d'étranges circonstances. Doté d'un budget de production de seulement 14 millions de dollars, Scream premier du nom en rapporte 173 millions !

Scream ©Dimension Films

La face cachée de Sidney Prescott

Outre Reese Witherspoon, Brittany Murphy ou encore Tori Spelling qui étaient pressenties pour camper l’héroïne, Drew Barrymore s’est vu proposer le rôle de Sidney Prescott. Petite-fille de l'acteur John Barrymore et de l'actrice Dolores Costello, la célèbre « drôle de dame » est également la filleule du réalisateur Steven Spielberg. D’où son premier rôle dans l’incontournable E.T. l’Extraterrestre en 1982. Cette dernière ayant eu d’autres projets sur le feu à l’époque, c’est finalement Neve Campbell qui fut retenue pour donner du fil à retordre à Ghostface.

Barrymore s’est ainsi glissée dans le pull chenille de l’étudiante Casey Becker, première victime du tueur en série. En effet, la comédienne avait elle-même suggéré au réalisateur Wes Craven de la faire mourir d’emblée. La raison ? Le public prendrait directement conscience que dans Scream, personne n'est à l'abri. Tout peut arriver au moment où l’on s’y attend le moins. Une séquence d’ouverture forte en émotions puisque le corps de la jeune femme est retrouvé par ses parents fraîchement rentrés de soirée…

Drew Barrymore dans Scream ©Dimension Films

Mieux vaut en rire !

C’est au sein d’une vidéo hilarante intitulée « What if Casey Becker from Scream lived ? » que Drew Barrymore s’est de nouveau glissée dans la peau de Casey Becker. Diffusée dans l'émission en ligne The Drew Barrymore Show en octobre 2020, le sketch parodique d’une trentaine de secondes nous montre ce qu’aurait pu être la vie de la jeune étudiante si elle avait vécu. Toujours affublée de son carré blond à frange, Casey devenue adulte "ghoste" littéralement Ghostface ! En effet, l'ancienne élève de Woodsboro High School ignore les appels et messages du tueur en série, quant à lui bien décidé à l’éliminer. Las de voir ses tentatives humoristiques échouer et son plan tomber à l’eau, l’homme masqué est au bord de l’implosion.

Sobrement baptisé Scream, le cinquième volet de la saga devrait sortir en salle le 12 janvier 2022. Rappelons qu’il s'agit là du premier opus à ne pas être réalisé par Wes Craven. En effet, le créateur s'en est allé en 2015 à l’âge de 76 ans. La réalisation a ainsi été confiée à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. N’hésitez pas à relire notre article au sujet du plan mis en place par la production afin d'empêcher tout détail croustillant de fuiter.