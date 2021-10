Scream : Drew Barrymore reçoit un nouvel appel de Ghostface dans une vidéo délirante

Sorti en 1996, « Scream » a marqué toute une génération. Une scène, en particulier, est restée dans les esprits : celle du premier meurtre, dont la victime était le personnage joué par Drew Barrymore. 25 ans plus tard, l’actrice a rejoué cette scène de manière hilarante.

Scream : le renouveau du slasher

Alors que Scream 5 (renommé tout simplement Scream) arrivera en fanfare l’année prochaine, rappelons que l’aventure avait commencé en 1996. En effet, Wes Craven réalise en 1996 un film d’horreur particulièrement original nommé Scream. Pour mettre en scène son long-métrage, il fait le choix de mélanger les genres, mixant la comédie avec le film policier et le slasher. Tout cela sans jamais verser dans la parodie - ce que fera ensuite Scary Movie. Il offre ainsi une superbe satire sur le film d’horreur, et plus globalement sur le cinéma en général. Une mise en abyme géniale que l’on n’attendait pas de la part du réalisateur.

Scream ©Dimension Films

Le film est alors un gros succès critique et commercial, rapportant 173,4 millions de dollars dans le monde (pour un budget de 14 millions de dollars). Scream permet également de relancer la carrière de Wes Craven, en plus de starifier des acteurs qui ne connaissaient jusqu’ici qu’une petite notoriété (Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette). En plus de bénéficier de plusieurs suites qui permettront la mise en place d’une franchise, le long-métrage relance le sous-genre du slasher, qui était en totale perdition ces dernières années. Ceci grâce au tueur du film Ghostface, qui rentre dans le panthéon des célèbres meurtriers fictionnels, aux côtés de Michael Myers, Freddy Krueger et Jason Voorhees.

Scream a également permis de remettre en avant une actrice : Drew Barrymore. Révélée très jeune avec E.T. L’Extraterrestre, la comédienne avait ensuite connu une carrière compliquée jusqu’à son apparition dans le long-métrage. Si son personnage de Casey est rapidement tué dès le début du film, la qualité de la séquence ainsi que la performance de l'actrice restent dans les mémoires des spectateurs.

Drew Barrymore retrouve Ghostface

Si sa furtive scène lui a permis de jouer à nouveau dans des productions ambitieuses (Charlie et ses drôles de Dames, par exemple), Drew Barrymore est surtout restée dans les esprits pour son rôle de petite blonde assassinée par Ghostface. A l’occasion de son talk-show The Drew Barrymore Show, l’actrice a reçu un appel inquiétant du tueur iconique de la saga Scream. En effet, pour fêter le retour de la franchise au cinéma, la star a parodié son ancien rôle en discutant de manière plus posée avec Ghostface qui tente une nouvelle fois de la manipuler psychologiquement. Sauf que cette fois, la blague ne prend plus et l’actrice envoie le tueur directement chez David Arquette - qui joue Dewey dans la saga !

Une séquence délirante qui est devenue virale sur Tiktok puisque Ghostface s’adapte à son époque en demandant à la comédienne de se mettre sur la célèbre application pour poursuivre la conversation. Il tente même de l’amadouer en lui disant qu’il regarde son émission. Sauf que Casey a bien vieilli et qu’elle ne se laissera plus berner.

C’est en tout cas avec nostalgie que l’on suit cette séquence, car il est vrai qu’en dehors de son talk-show, Drew Barrymore se fait beaucoup plus rare au cinéma ces dernières années. Sa dernière performance marquante se situe surtout sur le petit écran avec la série Santa Clarita Diet, qui n’aura malheureusement duré que deux saisons avant une surprenante annulation par Netflix.

Quoiqu’il en soit, son appel parodique est une belle promotion pour le prochain Scream, prévu pour le 12 janvier 2022.