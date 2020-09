Scream : Neve Campbell est de retour !

Après les confirmations des retours de Courteney Cox et David Arquette dans "Scream", il manquait une personne pour que la fête soit encore plus totale : Neve Campbell. L'héroïne de la saga horrifique est officiellement impliquée dans le projet. Welcome back, Sid !

Sidney Prescott vs Ghostface : acte 5 !

C'en est terminé de la très décevante série télévisée Scream, la franchise revient cette fois au cinéma pour prolonger les quatre épisodes de Wes Craven. Le réalisateur n'étant plus parmi nous, ce nouveau projet termine entre les mains de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, un duo qui a signé le correct Wedding Nightmare. Ils sont des spécialistes du cinéma d'horreur, ce qui laisse penser qu'ils sauront quoi faire avec cette saga mythique. Le scénario a été écrit par James Vanderbilt et Guy Busick mais rien d'officiel n'est sorti à son sujet. Des bruits de couloir qui se répandent dans la presse évoquent le retour d'une jeune femme dans sa ville d'origine lorsqu'une vague de meurtres effraie la population locale. Tout porte à croire que le personnage sera Sidney Prescott, l'héroïne qui a été au centre de tous les précédents Scream et qui a vu pas mal d'horreurs. Cette théorie se confirme avec le retour de Neve Campbell ! L'actrice n'a jamais caché qu'elle a été en négociations pour participer mais il ne manquait qu'une seule chose, l'essentiel : la confirmation.

La Paramount vient de diffuser un tweet pour annoncer qu'elle sera dans le cinquième Scream. Quel sort lui sera réservé ? Va-t-elle réellement se positionner comme LE personnage principal ou est-ce que le scénario prépare une surprise ? Dans tous les cas, c'est une preuve supplémentaire qu'on n'aura en rien un remake ou un reboot mais une suite qui prend en compte tout ce qui a été fait par le passé depuis le film de 1997. Probablement la meilleure approche possible.

Un casting déjà bien garni pour le nouveau film Scream

Si l'on attendait autant d'être fixés sur le sort de Neve Campbell, c'était parce que David Arquette et Courteney Cox, vétérans de la franchise, ont déjà confirmé leur participation. Dewey et Gale sont en couple et doivent probablement encore habiter à Woodsboro. La petite ville sera toujours le théâtre des événements et l'histoire se répète pour ces personnages qui ont connu beaucoup de meurtres. Pour ne pas compter que sur les anciens, des nouveaux ont déjà été recrutés. Jack Quaid de The Boys, Melissa Barrera et Jenna Ortega sont les premiers noms que l'on connaît. Rien n'est précisé sur leur rôle mais il se pourrait que l'un de ces trois soit le tueur. L'enjeu sera encore de découvrir qui se cache cette fois derrière le cultissime masque et les motivations qui expliquent ces meurtres en série.

Les films Scream étant toujours très malins dans le scénario, on en vient même à se demander si l'un des trois anciens pourrait être le tueur ! Après tout, pourquoi pas ? On a définitivement hâte de savoir mieux ce qui nous attend car la franchise règne sur le sous-genre du slasher en distillant toujours un commentaire méta sur le sujet. La connaissance des codes qui est détenu par les spectateurs permet aux scénarios de jouer avec nos attentes. Scream est prévu dans les salles le 14 janvier 2022. Plus de dix ans après le quatrième, y a-t-il encore des choses pertinentes à faire avec la formule inventée par Wes Craven et Kevin Williamson ? C'est sans doute là, la plus importante des interrogations.