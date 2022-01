Scream : quel serial killer a inspiré la saga horrifique ?

Voir aussi

Willem Dafoe a une brillante idée pour une suite au film Joker

Que ses fans se rassurent, tout espoir de voir Willem Dafoe dans le rôle du Joker n'est pas mort ! Enfin, le rôle du Joker... Qui le prendrait à Joaquin Phoenix ? L'acteur, actuellement à l'affiche de "Spider-Man : No Way Home" et "The Card Counter", a ainsi trouvé l'idée parfaite pour mettre tout le monde d'accord.