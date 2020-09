Scream : un acteur principal de 13 Reasons Why rejoint le casting du nouveau film

Les informations sur le prochain "Scream" continuent de tomber, toujours à propos du casting. L'énorme nouvelle, c'est le retour de Neve Campbell en Sidney Prescott. Quelques heures après, on apprend qu'un acteur principal de "13 Reasons Why" et d'autres recrues se joignent à la fête.

Le trio de Scream reformé

Cette fin de semaine a apporté une excellente nouvelle aux fans de la saga Scream. Neve Campbell a accepté de reprendre son rôle emblématique de Sidney Prescott dans le prochain film qui sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Wedding Nightmare). Le duo passe après Wes Craven pour insuffler une nouvelle énergie, en se basant sur un scénario écrit par James Vanderbilt et Guy Busick. C'est eux qui ont eu l'honneur de définir quelle direction prendre, 9 ans après Scream 4.

Mais des anciens restent dans le coup pour assurer le prolongement. En coulisses, Kevin Williamson opère comme producteur. C'est avec lui que Wes Craven a imaginé la franchise, son avis sera important. Devant la caméra, en plus de Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox ont déjà accepté depuis des semaines de revenir en Dewey et Gale. On ne sait pas dans quel état nous allons les retrouver mais ils devraient encore être en couple. Quant à Sidney, il y a fort à parier qu'elle a souhaité déguerpir de Woodsboro après tout ce qu'elle a vécu dans la ville. Bien que les informations officielles soient inexistantes sur le scénario, il devrait être question de l'héroïne qui revient dans la petite bourgade pour stopper un nouveau tueur qui s'est emparé du masque de Ghostface. La Paramount lancera sa tuerie sur les écrans le 14 janvier 2022.

Une vague d'arrivées au casting

À peine quelques heures après l'officialisation du retour de Neve Campbell, le média américain Deadline en remet une couche en dévoilant les noms de plusieurs acteurs qui seront des membres du casting. Le premier est Dylan Minnette, un américain de 23 ans que vous connaissez probablement déjà, étant donné qu'il a incarné Clay Jensen dans la série 13 Reasons Why sur Netflix. Il a déjà touché au cinéma de genre avec le film Chair de Poule ou l'excellent Don't Breathe.

Il est rejoint sur ce nouveau Scream par Mason Gooding, un autre jeune acteur qui a notamment été vu dernièrement dans la série Love, Victor sur Hulu. Et, visiblement, la production veut un casting avec de la chair fraîche car Mikey Madison s'ajoute à cette liste des arrivants. Elle n'a pas de grandes lignes à revendiquer sur son CV si ce n'est un rôle dans Once Upon a Time... in Hollywood. Pour finir, Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) et Kyle Gallner (The Finest Hours) sont aussi dans le coup.

Inutile de chercher à savoir qui va camper quel personnage, rien n'a fuité sur les caractères qui vont exister dans le scénario. Toutes ces arrivées s'ajoutent aux précédentes. Jack Quaid (Huguie dans The Boys), Melissa Barrera et Jenna Ortega ont signés pour apparaître dans un Scream qui devrait se placer comme une suite à tout ce que l'on connaît. C'est ce qui permettra à Marley Shelton de reprendre le rôle qu'elle a tenu dans le quatrième opus. Elle était l'une des policières de Woodsboro, aux côtés de Dewey. L'interprète du shérif, David Arquette, a milité pour qu'Hayden Panettiere soit aussi incluse dans ce scénario. Du temps s'est écoulé depuis le dernier film et le prochain va insister avec les anciens mais se devait d'injecter du sang frais. Et si nous assistions au début d'une nouvelle ère avec plusieurs films ?