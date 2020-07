Solo A Star Wars Story : Ron Howard confirme qu'il n'y aura pas de suite

"Solo" est le second et déjà dernier film estampillé "A Star Wars Story" à avoir vu le jour en parallèle de la sortie des épisodes de la dernière trilogie. L'échec de ce spin-off a été mal vu par Lucasfilm et Disney. Ron Howard confirme qu'aucune suite ne va voir le jour.

L'échec Solo

Ce second spin-off, après Rogue One, est la preuve que la marque Star Wars n'est pas toujours suffisante pour provoquer un succès commercial. Solo c'est à peine 392,9 millions de dollars au box-office mondial (pour un budget de 275 millions), un résultat risible par rapport aux autres films. Le scénario avait pourtant beaucoup de potentiel en racontant la rencontre entre un jeune Han Solo (Alden Ehrenreich) et Chewbacca, puis leur première aventure en commun. Lando Calrissian (Donald Glover) était aussi de la partie, pour un western galactique pas désagréable mais oubliable bien trop aisément. À la suite de ça, Lucasfilm stoppe les A Star Wars Story. Une suite à Solo restait possible avec ce que la fin du premier film montrait mais l'espoir n'était plus là depuis longtemps.

Lors d'une interview chez RadioAndy sur SiriusXM, le réalisateur du premier film, Ron Howard, détruit les rumeurs d'une suite et annonce que rien n'est en préparation :

Actuellement, il n'y a pas de suite pour Solo qui est prévue.

Han Solo à la retraite ?

Clap de fin pour le personnage, qui a bouclé son arc narratif dans Le Réveil de la Force, et qui n'a pas les faveurs du studio pour en dévoiler plus sur son passé. Il y a sûrement des choses à raconter sur qui il est avant la toute première trilogie mais la ratage Solo raye cet axe de travail. Ce film pourrait quand même avoir servi à quelque chose, une récente rumeur évoquait que le personnage de Lando était susceptible de revenir dans une série, avec Donald Glover pour continuer de l'incarner durant ses jeunes années. Rien n'est encore confirmé mais cette hypothèse permettrait d'inventer un nouveau produit télévisuel qui se connecte à la trilogie. Celles qui vont arriver doivent s'intéresser à Obi-Wan et à Cassian, deux personnages connus par les fans. La version de Lando incarnée par le très bon Donald Glover a limite plus de chances de revenir que le Han Solo d'Alden Ehrenreich. Ce dernier s'est montré intéressé à l'idée de reprendre ce rôle si un scénario intéressant se présentait.