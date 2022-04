Sonic 2 : Idris Elba a improvisé une partie des dialogues de Knuckles

Alors que "Sonic 2 le film" est actuellement dans les salles obscures, le comédien Idris Elba, qui double Knuckles, est revenu sur sa préparation pour entrer dans la peau du personnage. Il vient de révéler qu'il a notamment improvisé une grande partie de ses dialogues.

Sonic 2 : le petit hérisson bleu croise ses potes

En salles depuis le 30 mars dernier, Sonic 2 le film est réalisé par Jeff Fowler, le metteur en scène du premier opus. Jim Carrey et James Marsden sont tous les deux de retour devant la caméra, tandis que le petit Sonic croise la route de Knuckles et Tails, deux autres personnages iconiques du jeu vidéo. À l'heure actuelle, cette suite a déjà rapporté plus de 29 millions de dollars de recettes au box-office malgré des critiques assez négatives. Un troisième opus est d'ores et déjà prévu du côté de la Paramount.

Idris Elba a improvisé une partie de ses répliques

Ainsi, Sonic 2 introduit un nouveau personnage dans l'univers cinématographique du petit hérisson bleu. En effet, le puissant Knuckles fait son apparition dans le deuxième volet de la franchise. C'est le comédien Idris Elba qui a été choisi pour le doubler. Lors d'une récente interview avec ScreenRant, le comédien a expliqué la manière dont il a abordé le petit personnage rouge. Il a précisé que le point important dans sa démarche était de trouver le bon timbre de voix. Une fois que le ton de la voix de Knuckles a été établi, Jeff Fowler a laissé carte blanche à l'acteur. Idris Elba a affirmé avoir improvisé une grande partie de ses dialogues :

Nous avons d'abord trouvé sa voix. Vous savez, il parle de manière très saccadée. Alors le réalisateur a dit: "Hé, dis juste ce que tu veux". J'ai donc totalement improvisé, et une partie s'est retrouvée dans le film. C'était très amusant.

Knuckles (Idris Elba) - Sonic 2 ©Paramount Pictures

C'est vrai que la voix de Knuckles (du coup celle d'Idris Elba) est assez agréable à entendre à l'oreille. Concernant l'improvisation, cette révélation n'est finalement pas très surprenante. Dans Sonic 2, certains dialogues du personnages sonnent presque faux, ou en tout cas déconnectés du reste. Ça se sent qu'une grande partie des dialogues n'ont pas été préparés à l'avance. Ce n'est pas pour rien que dans notre critique on explique en quoi la Paramount s'est trop précipitée pour produire ce long-métrage... En tout cas, Idris Elba n'en a pas encore terminé avec Knuckles puisque le personnage sera de retour dans Sonic 3, mais également dans une série dérivée centrée sur le personnage.