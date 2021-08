Sonic 2 : une star rejoint le casting pour incarner Knuckles

Attendu en 2022 dans les salles, "Sonic 2" va s'appuyer sur la même équipe que celle du premier volet, devant comme derrière la caméra. Le charismatique Knuckles va faire son apparition et on sait quelle star a accepté de lui prêter sa voix.

Sonic 2 : Knuckles sera dans la suite

En 2020, le hérisson bleu Sonic obtenait sa première adaptation en prises de vue réelles. Le film réalisé par Jeff Fowler ne laissera pas un souvenir impérissable mais a suffisamment fonctionné financièrement pour qu'une suite soit officialisée. Lors de l'étrange période qu'a été le début de la pandémie, il a tout de même réussi à rapporter 319 millions de dollars avec son passage dans les salles.

Sonic a été inventé dans les années 90 et est connu pour avoir la capacité de se déplacer à une vitesse extrêmement rapide. Son principal ennemi est le Dr Robotnik, que l'on a pu voir dans le premier film sous les traits de Jim Carrey. Dans la suite, un autre personnage très connu de l'univers va faire son apparition : Knuckles l'Échidnien. Identifiable à sa couleur rouge et à ses dreadlocks, il est un rival à Sonic mais n'est pas forcément un pur antagoniste. Une rumeur lancée en début d'année avançait que Jason Momoa pourrait prêter sa voix à cette figure culte. Mais c'est une autre star qui va s'en charger. Idris Elba vient de révéler lui-même qu'il allait incarner vocalement Knuckles. L'annonce s'est faite sur Twitter, avec une image qui ne laisse aucune place au doute.

Idris Elba figure en ce moment à l'affiche de The Suicide Squad et doit ensuite apparaître dans le western The Harder They Come sur Netflix, puis dans Three Thousand Years of Longing, l'attendu nouveau long-métrage de George Miller avec Tilda Swinton.

Bloodsport (Idris Elba) - The Suicide Squad ©Warner Bros.

Les premières infos sur le scénario

Sonic 2 va rappeler Ben Schwartz pour continuer d'incarner le hérisson bleu, pendant que Jim Carrey, James Marsden et Tika Sumpter seront tous de retour. Le scénario va suivre le personnage principal au moment où Tom et Maddie décident de partir en vacances. C'est pile à ce moment que le Dr Robotnik décide de réapparaitre, avec Knuckles dans son camp. Les deux aspirent à mettre la main sur une émeraude puissante. Sonic va pouvoir compter sur Tails afin de les empêcher d'atteindre leur objectif. Tails a été teasée dans le précédent film et sera beaucoup plus présente dans ce second opus attendu le 6 avril 2022 dans les salles françaises.