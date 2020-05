Sonic le film : c'est officiel, il y aura une suite !

Le hérisson bleu Sonic revient de très loin. Critiqué lors de la première bande-annonce et obligé de changer son apparence pour satisfaire le public, il se retrouve à être l'un des plus gros succès financiers de l'année (pour le moment). La Paramount a ainsi lancé le développement d'une suite.

Le box-office ne veut pas dire grand chose pour le moment, avec la pandémie qui a tout cessé. Mais en l'état actuel des choses, l'adaptation cinématographique de Sonic est bien le plus deuxième plus gros succès financier de 2020 avec 306.7 millions de dollars au box-office mondial. Un score qui sera vite dépassé quand les salles vont accueillir les gros poissons qu'on attend dans les prochains mois. La Paramount voit cependant là un signe de popularité et vient de lancer le développement d'une suite. Variety rapporte que le processus n'en est encore qu'à ses débuts et que rien n'est encore décidé pour l'histoire et le casting. Par contre, c'est effectivement Jeff Fowler qui reprendra son poste à la réalisation, toujours avec Pat Casey et Josh Miller à l'écriture.

Après la polémique, le succès pour Sonic

Ce Sonic obtient une belle revanche après la tourmente dans laquelle il s'est retrouvé lors de la mise en ligne de la première bande-annonce. Son design, vivement critiqué, a ensuite été revu pour essayer d'aller dans le sens des fans. Un effort financier supplémentaire de la Paramount qui a payé lors de la sortie en salles.

Une affaire qui a aidé à créer un certain buzz autour du film, malgré des qualités assez restreintes. Au rayon des adaptations de jeux vidéo, Sonic s'offre un petit succès mais n'est pas LE film qui va nous faire dire que les studios ont raison de porter les licences vidéoludiques sur grand écran. Sans la pandémie, il aurait cependant pu monter bien plus haut au box-office. Sa sortie est intervenue à la mi-février, période où les craintes étaient déjà grandes.

Pour ceux qui l'auraient manqué, Sonic est dans la liste des films qui ont pu sortir rapidement chez nous en digital pour répondre à la crise sanitaire. Le scénario narre la rencontre entre le fameux hérisson le plus rapide du monde et Tom (James Marsden), un flic. Ensemble, ils vont essayer de réduire à néant le plan du maléfique Dr. Robotnik, incarné par un Jim Carrey en roue libre. Rien ne dit encore que le duo sera reformé pour la suite, ni que ce méchant emblématique dans l'univers de Sonic reviendra.