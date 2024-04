Les sorties cinéma du 17 avril 2024

De très bonnes choses sont à voir cette semaine du 17 avril 2024 au cinéma. Au programme, l'excellent "Civil War", une comédie policière, un drame français en Corse ou encore un film d'animation réjouissant.

L'immanquable Civil War

Pour cette semaine du 17 avril, il y en aura pour tous les goûts dans les salles de cinéma. Mais s'il y a bien un film à ne pas manquer, c'est Civil War. Notre coup de cœur de la semaine, le nouveau film d'Alex Garland imagine l'Amérique en pleine guerre civile. Le long-métrage suit alors un groupe de reporters qui rend compte du conflit. En résulte un blockbuster intense et politique, marqué par les excellentes performances de Kirsten Dunst et Cailee Spaeny (voir notre avis). Découvrez ci-dessous la bande-annonce.

Toujours du côté des États-Unis, on vous conseille également la comédie policière LaRoy, qui se déroule elle dans un coin reculé du Texas et voit un loser sur le point de se suicider être confondu avec un tueur à gages. Un quiproquo qui donne lieu à une comédie grinçante à la manière des frères Coen.

Des films sombres et un anime réjouissant

Dans une ambiance bien plus sombre, on trouve cette semaine au cinéma le film noir Hopeless, venu de Corée du Sud. Sans être mémorable, et en ressemblant finalement à bon nombre de films du genre coréens, Hopeless s'en sort par la sobriété de sa mise en scène, jusqu'à un final brutal. Il y a finalement peut-être plus d'intérêt avec Borgo, drame français porté par une remarquable Hafsia Herzi. Cette dernière joue une surveillante pénitentiaire en Corse. Cette dernière croise la route de Saveriu, un jeune détenu qui semble influent et la place sous sa protection. Mais une fois libéré, Saveriu reprend contact avec Melissa pour lui demander un service...

Borgo ©Le Pacte

Sinon, les adeptes de film d'action trouveront sûrement leur compte avec Monkey Man, première réalisation de Dev Patel qui met à l'honneur la culture indienne. Dommage que son film manque de nervosité et pèche par un scénario déjà vu (voir notre critique). Dès lors, pour un peu plus de réjouissance, on ne manquera pas de noter la sortie de Spy x Family Code: White, film dérivé d'un anime qui a cartonné dernièrement sur Netflix.

Les sorties de la semaine à retenir

Civil War, un film apocalyptique intense

LaRoy, une comédie policière façon frères Coen

Borgo, par le réalisateur de La fille au bracelet

Spy x Family Code: White, pour les fans d'anime

pour les fans d'anime Hopeless, pour les fans de cinéma coréen

Monkey Man, le film d'action de Dev Patel

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 17 avril.