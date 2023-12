Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 13 décembre

Dans les salles de cinéma la semaine du 13 décembre, on va voir le retour des Trois Mousquetaires, le préquel de "Charlie et la Chocolaterie", et un drame romantique qui ne cesse de faire parler de lui aux États-Unis.

Milady face à Wonka

Pour la semaine du 13 décembre, deux films seront présents sur la grande majorité des écrans en France. D'abord Les Trois Mousquetaires : Milady, le second opus de la nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Le premier film était sorti il y a seulement quelques mois, le 5 avril, et avait attiré plus de 3,3 millions de spectateurs. Un score que va essayer de reproduire, voire de dépasser, Martin Bourboulon, toujours présent à la réalisation.

Les Trois Mousquetaires : Milady ©Pathé

Devant la caméra, on retrouve évidemment François Civil (D'Artagnan), Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos, ainsi que Lyna Khoudri (Constance) et Louis Garrel (Louis XIII), tandis qu'Eva Green (Milady) est cette fois au centre du récit. Voici le synopsis :

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Dans un genre plus joyeux et fantaisiste, on ne pourra pas passer à côté de Wonka de Paul King (Paddington). Porté par Timothée Chalamet, le film n'est autre qu'un préquel de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. On y suit donc un jeune Willy Wonka, inventeur, magicien et chocolatier qui souhaite changer le monde grâce à ses sucreries. Un conte joyeux et émouvant, qu'on vous recommande chaudement (voir notre critique).

Ce "petit film" indé qui pourrait bouleverser les Oscars

Outre les deux mastodontes évoqués précédemment, on vous invite à aller découvrir également Past Lives, un drame romantique en apparence modeste, mais d'une grande maîtrise et extrêmement touchant. Inspiré de la vie de la réalisatrice Celine Song (dont c'est le premier long-métrage), Past Lives met en scène deux amis d'enfance en Corée, séparés lorsque l'une des deux déménage en Amérique du Nord. Des années plus tard, ils se retrouvent et chacun s'interroge sur la tournure de sa vie.

Past Lives ©ARP

Past Lives est un très beau film (voir notre critique) et Celine Song pourrait bien être grandement récompensée pour son travail. Après avoir remporté le Prix du meilleur film aux Gotham Independent Film Awards et du meilleur premier film au New York Film Critics Circle Awards, le long-métrage vient d'être nommé dans cinq catégories Golden Globe Awards (dont meilleur film, meilleur film en langue étrangère et meilleure réalisation). Sachant que les nommées de cette cérémonie sont généralement en partie ceux des Oscars, Past Lives pourrait bien venir créer la surprise.

Enfin, pour le jeune public, notons la sortie du film d'animation Les Inséparables, par deux des auteurs de Toy Story et avec notamment Eric Judor, Jean-Pascal Zadi et Ana Girardot parmi les voix françaises. Mais également de The Survival of Kindness, une vraie curiosité venue d'Australie et qui voit une femme être abandonnée dans une cage de fer au milieu du désert...

Les sorties à retenir

Wonka, la comédie musicale avec Timothée Chalamet ★★★★

Les Trois Mousquetaires : Milady, l'aventure continue avec Eva Green ★★★★

Past Lives, un beau drame romantique ★★★★

Les Inséparables, le film d'animation pour la famille

The Survival of Kindness, pour les curieux

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 13 décembre.