Spider-Man 3 : Doctor Strange sera dans le film

La fin de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe (MCU) a ouvert la porte à l'instauration d'un multivers. Le prochain film Spider-Man (encore sans titre) va accueillir Doctor Strange, ce qui laisse largement penser que les héros vont naviguer entre plusieurs temporalités.

Spider-Man s'est trouvé son nouveau mentor

Dans sa dernière aventure en solitaire, Spider-Man a été au centre d'une manigance orchestrée par Mystério. Il a été accusé à tort d'être responsable des événements dramatiques de Londres. Le peuple risque de se retourner contre lui et il va devoir prouver qu'il est le héros dont le monde a besoin. Voilà probablement ce qui sera l'un des enjeux importants du prochain Spider-Man, toujours réalisé par Jon Watts. Nous ne savons ni le titre ni les dessous de l'intrigue, mais un premier élément important est tombé récemment. Jamie Foxx va revenir dans la peau d'Electro, un méchant qu'il a déjà incarné dans Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros. Film qui n'est pas du tout une pièce du MCU, de quoi annoncer l'ouverture d'un spider-verse entre l'univers de Disney/Marvel et celui de Sony. On sait que le second studio détient les droits et va bientôt prendre sous son contrôle l'incarnation de Tom Holland. Avant d'en arriver là, ce Spider-Man 3 doit se charger de faire évoluer le MCU, avec un multivers qui s'annonce inévitable.

Peter Parker aura eu pendant un moment Tony Stark comme mentor. Mais sa mort dans Endgame laisse le jeune homme livré à lui-même et en très mauvaise posture. Heureusement, un autre super-héros va se charger de venir l'épauler et de jouer le rôle du grand frère. The Hollywood Reporter annonce que Doctor Strange, incarné par Benedict Cumberbatch, sera le personnage qui officiera comme mentor dans ce nouveau scénario. Il va justement être important dans l'exploration du multivers, comme en atteste le titre du prochain film qui lui sera consacré : Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un opus réalisé par Sam Raimi, qui devrait avoir quelques touches d'horreur au programme. Spider-Man 3 doit sortir avant lui, permettant sûrement d'introduire des éléments importants. La série WandaVision sera elle aussi connectée à Doctor Strange 2 - il se dit que le personnage apparaîtra dans le show Disney+.

Le multivers va devenir prépondérant

Non seulement le MCU va embrasser la dimension cosmique des comics (Eternals sera central sur cet aspect) mais c'est désormais une évidence que le multivers va ouvrir des brèches narratives partout et permettre à l'univers étendu de Marvel de prendre des directions plus surprenantes. C'est forcément grâce à ça qu'Electro justifiera son apparition. Le méchant pourrait trouver le moyen de se projeter dans la réalité du Peter Parker de Tom Holland.

Il faudra vraiment surveiller la manière dont sera exploité Spider-Man car il jouera sur deux tableaux. Son avenir dans le MCU demeure incertain après ce troisième film mais il va avoir d'énormes choses à accomplir du côté de chez Sony. Sans qu'on ne sache précisément le plan qui a été imaginé, Tom Holland a teasé "une merveilleuse idée" pour parler de son passage d'un univers à un autre. Il aura le temps de participer à tout ça dans un futur plus éloigné. Le plus important, c'est le tournage de Spider-Man 3 qui débutera ce mois-ci à Atlanta. Celui de Doctor Strange 2 débute aussi, mais à Londres. Comment Benedict Cumberbatch va-t-il faire pour assurer les prises de vue ? Peut-être que son rôle sera assez secondaire avec l'Homme-Araignée et qu'il n'aura pas un temps conséquent à l'écran.

Spider-Man 3 doit sortir le 15 décembre 2021 dans nos salles et Doctor Strange 2 le 23 mars 2022. À moins que la crise sanitaire ne provoque encore des reports.