Spider-Man 3 : le titre de travail vient d’être révélé

Le titre de travail du prochain film « Spider-Man » vient d’être dévoilé. Et une fois de plus ça n’a absolument rien à voir avec le projet. Un nom en référence à la sitcom « Seinfeld » des années 1990.

Le futur film Spider-Man 3 a officiellement un titre de travail, tandis qu’il va bientôt entrer en production. Le dernier numéro de Production Weekly a révélé que le nouveau film de l’araignée se tournera sous le titre : Serenity Now.

Un hommage à la série Seinfeld

Un titre provisoire finalement assez approprié, même s’il n’a absolument rien en commun avec l’univers du héros. Il s’agit clairement d’une référence à la sitcom Seinfeld – titre du 159e épisode. Créée par Jerry Seinfeld et Larry David, cette série est diffusée de 1989 à 1998. Considérée comme une des meilleures sitcom, elle raconte le quotidien d’un artiste new-yorkais trentenaire, notamment passionné de la bande dessinée Superman.

Et si ce titre n’a rien à voir avec le sujet du film, il est conforme à la tradition. En effet, Spider-Man : Homecoming a été tourné sous le titre Summer of George, une autre référence au personnage interprété par Jason Alexander dans Seinfeld. Ensuite, Spider-Man : Far From Home portait le titre provisoire de Fall of George. Marvel Studios choisit donc fréquemment des noms de production effrontés pour leurs films. Pour la saga Spider-Man il s’agit donc d’hommages récurrents à cette fameuse sitcom.

En 2017, le producteur Eric Hauserman Carroll apportait quelques précisions sur ces choix de titres étonnants :

Nous choisissons des noms de code qui nous font rire. À cette époque, à Los Angeles, il y avait une chaîne qui proposait des rediffusions de Seinfeld de 10h à 23h. Le lendemain on parlait de la série, et quand nous avons dû choisir un nom de code, Summer of George était une suggestion qui nous a tous faire rire.

La production de ce troisième film devrait débuter en juillet prochain. On ne sait encore presque rien de ce troisième épisode, si ce n’est que Jon Watts est de retour derrière la caméra et que bien évidemment Tom Holland reprend le costume du super-héros. Ce dernier a d’ailleurs révélé qu’il savait absolument tout du film, mais que cette fois, il ne dira rien. Sortie normalement prévue pour le 14 juillet 2021.