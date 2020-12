Spider-Man 3 : Sony vient-il de confirmer l'arrivée des 3 Peter Parker ?

Une étrange vidéo a fuité sur internet avant d'être rapidement supprimée. Une vidéo qui tease les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la peau de Peter Parker dans le futur « Spider-Man 3 » du Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man 3 : la folie du multiverse

Toujours réalisé par Jon Watts, le prochain Spider-Man, promet d'être hallucinant. Les rumeurs ne cessent de se multiplier autour de ce troisième opus porté par Tom Holland. Le film devrait présenter une facette inédite de l'univers Marvel en offrant un Spiderverse dans la droite lignée de Spider-Man : New Generation. Tout est parti d'une simple annonce : Jamie Foxx reprend son rôle d'Electro qu'il détenait dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros. C'est la première fois qu'un comédien, qui interprétait un super-héros dans une autre licence, reprend son rôle dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Parce qu'effectivement, à l'époque, les deux films de Marc Webb ne s'inscrivaient pas dans le MCU.

Et c'est une première. Un fait inédit qui a ouvert la porte à de nombreuses suppositions. Depuis cette révélation, les fans ne cessent de théoriser l'arrivée d'un Spiderverse en version live. Même si l'information n'a pas encore été confirmée par Marvel Studios ou Sony, cette théorie semble se confirmer de plus en plus. Et qui dit Spiderverse, dit les retours de Tobey Maguire et de Andrew Gardield dans la peau de leurs Peter Parker respectifs. Si vous voulez tout comprendre des tenants et aboutissements de ce potentiel Spiderverse, c'est ici que ça se passe.

Une vidéo intrigante

Cette possibilité se confirme encore davantage avec la mise en ligne d'une étrange vidéo, mise en ligne par la chaîne YouTube Sony Channel Latinoamérica, qui est une extension officielle du studio. Cette vidéo a par ailleurs été très rapidement supprimée. Mais le mal est fait. De nombreux fans sont tombés sur ce court clip qui tease la création d'un Spiderverse dans Spider-Man 3. Sans sous-entendu, de manière très explicite, la chaîne semble confirmer sans dérive, que le Spiderverse est officialisé. Alors, l'information est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même étrange que la dite vidéo ait été supprimée dans la foulée...

Cette vidéo, qui propose un montage des précédents films Spider-Man, tease l'arrivée de Tobey Maguire et d'Andrew Garflield. La vidéo est en espagnol, mais le message est clair :

Qui est votre Spider-Man préféré ? Vous n'avez plus à choisir. Dans le multivers Marvel tout peut arriver. Dans Spider-Man 3, vous verrez très probablement tout le monde. Oui ! Les trois Peter Parker sauvent le monde ensemble.

Tout ceci est donc assez mystérieux. C'est quand même étrange de faire une annonce aussi grosse via une chaîne espagnole. Et c'est quand même dingue si c'est une erreur de communication aussi énorme. Pour le moment, on y croit encore moyen à cette histoire. Mais comme ils le disent eux-mêmes : tout peut arriver dans le multivers.