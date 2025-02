Spider-Man 4 : coup dur pour le prochain opus avec Tom Holland

"Spider-Man 4" est en préparation depuis de longs mois. Toutefois, le nouveau film avec Tom Holland et Zendaya est encore loin d’être prêt à être dévoilé. Sa date de sortie vient d’être repoussée.

Tom Holland et Zendaya de retour dans Spider-Man 4

Après la conclusion de Spider-Man : No Way Home, sorti en 2021 au cinéma, l’avenir du super-héros au sein du MCU était incertain. Mais on sait désormais qu’il va bel et bien revenir, et qu’il sera toujours joué par Tom Holland. Zendaya, l’interprète de M.J., sera, elle aussi, de retour.

En octobre 2024, Tom Holland a expliqué que Zendaya et lui avaient été très enthousiasmés par le premier scénario du long-métrage. Il avait aussi affirmé que l’équipe créative de Spider-Man 4 avait accéléré pour terminer le script le plus rapidement possible. Malgré cela, nous apprenons désormais que le film ne sera pas prêt avant un long moment.

Le film arrivera plus tard que prévu

The Hollywood Reporter rapporte que Sony a décidé de repousser la date de sortie de Spider-Man 4. Le film arrivera légèrement plus tard que prévu. Il est désormais planifié pour le 31 juillet 2026 en Amérique du Nord. Ce qui signifie qu’il devrait arriver dans les salles françaises le 29 juillet 2026.

Le film sortira donc le même jour qu’un autre long-métrage promettant lui aussi d’être un carton : La Pat’ Patrouille 3. Pour rappel, Spider-Man 4 ne sera cette fois pas réalisé par Jon Watts. Ce dernier passera la main à Destin Daniel Cretton. Le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux adaptera un scénario signé Erik Sommers et Chris McKenna, qui avaient déjà écrit ensemble No Way Home. On ne sait pas encore ce que racontera le nouveau film.

Un plus grand écart avec L’Odyssée

Avec ce changement de date, Spider-Man 4 s’éloigne un peu d’un autre film avec Tom Holland et Zendaya. Car L’Odyssée sortira le 17 juillet 2026 en Amérique du Nord, et sans doute deux jours plus tôt en France.

On peut d’ores-et-déjà spéculer que le film de Christopher Nolan sera lui aussi un gros carton. Comme expliqué il y a quelques semaines, le cinéaste a encore rassemblé un casting de haute volée pour porter son nouveau projet très ambitieux. Et pour rappel, il compte encore une fois privilégier les effets pratiques, en faisant notamment construire un cyclope de six mètres !