Spider-Man : après Venom et Morbius, un nouveau spin-off est en développement chez Sony

Sony a commencé son univers étendu autour de Spider-Man (mais sans lui, pour l'instant), avec l'introduction de Venom et bientôt de Morbius. D'autres choses se préparent et un nouveau spin-off serait en cours d'écriture actuellement. Mais de quoi peut-il s'agir ?

L'avenir de Spider-Man est un peu plus clair, avec une continuation dans le MCU pour au moins un nouveau film puis une introduction chez Sony, qui développe maintenant un univers connecté dans son coin avec les droits à sa disposition. Venom a ouvert les hostilités, viendra ensuite le tour de Morbius et un second épisode des aventures d'Eddie Brock verra le jour. Jusqu'au moment où l'Homme-Araignée arrivera mais on ne sait pas encore comment ce transfert va avoir lieu. Tom Holland restera l'interprète et il expliquait il y a peu que l'idée pour amener le personnage chez Sony était "merveilleuse". On attendra de la connaître avant de s'emballer.

Sony ajoute un film de plus à son univers étendu autour de Spider-Man

Sony continue de faire ce que bon lui semble dans son coin et vient de mettre sur les rails un nouveau projet lié à Spider-Man. The Wrap nous informe en effet que Roberto Orci a signé pour écrire un film. Il retrouve un univers qu'il connaît, après avoir co-écrit le scénario de The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros, avant qu'un autre arc narratif soit relancé afin de se fondre dans le moule du MCU. Le média ne sait pas quel personnage est concerné par ce spin-off mais il est sûr qu'il sera pour les plans de Sony et pas en lien avec les films de Marvel. Des figures comme Silk, Kraven ou Silver et Black ont déjà été évoquées pour le Spiderverse, sans qu'on puisse dire exactement où ils en sont et si Orci travaille sur l'un d'eux.

De plus, il paraîtrait que le date du 8 novembre 2021 aurait été bloquée pour un spin-off en développement. Il y a fort à parier que ce soit celui dont on vous parle dans ces lignes. Reste à savoir si Peter Parker sera à l'intérieur ou pas !

Spider-Man 3 arrivera en juillet 2021 puis il sera temps de voir concrètement ce que Sony veut faire avec l'Homme-Araignée. La fin d'année 2021 (novembre, donc) pourrait être le moment idéal. Ou un peu plus tard, en 2022.