Spider-Man : Marvel et Sony prêts à étendre leur deal ?

Personnage Marvel dont les droits sont détenus par Sony, Spider-Man peut apparaître dans le MCU grâce à un accord entre les deux studios. Avec l'arrivée du Sony Pictures Universe of Marvel Characters, le héros pourrait quand même rester dans l'autre univers étendu.

Spider-Man : jusqu'à quand dans le MCU ?

Spider-Man est un héros très important dans la grande machine du Marvel Cinematic Universe. On lui a même confié la responsabilité de clore la phase 3 avec Far From Home. Un film qui aurait pu être son dernier dans l'univers connecté, à cause de la fin d'un accord entre Disney/Marvel et Sony. À l'été 2019, les fans ont eu peur quand Sony, détenteur des droits du personnage, a déclaré mettre fin à son entente avec l'autre studio. Ce qui voulait clairement dire que nous n'allions pas revoir l'Homme-Araignée si aucun deal n'était signé par la suite. Bien évidemment, la collaboration ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin et il a été décidé que Spider-Man resterait dans le MCU pour un autre film en solo puis qu'il filerait dans l'univers étendu développé par Sony.

Car oui, le studio sait qu'il peut faire des grandes choses avec tous les personnages qui gravitent autour du héros. Son plan a commencé avec Venom, Morbius et d'autres films plus ou moins avancés dans leur développement/préparation. La bonne idée est de garder l'incarnation de Tom Holland et de ne pas lancer encore un autre acteur dans le rôle. Pour résumer, Spider-Man va connaître les joies du multivers dans le film de Jon Watts (il rencontrera ses homologues Andrew Garfield et Tobey Maguire), puis vraisemblablement grâce à ce principe, il filera côtoyer les personnages que Sony veut traiter. Le fait que ce soit toujours le même interprète devrait ne pas trop perdre le public et rendre la transition presque transparente.

Spider-Man: Homecoming ©Sony Pictures

Un nouvel accord serait dans les tuyaux

Tout cela jette un doute absolu sur l'attendue présence de Spider-Man dans le MCU après son prochain film. Le deal portait normalement sur un seul projet mais d'après The DisInsider des discussions auraient eu lieu afin de permettre à Spider-Man de figurer dans d'autres films de l'univers étendu chapeauté par Disney. Tom Holland est inclus dedans depuis longtemps et reste une très grande star du moment. Pas simple de se résigner à s'en passer alors qu'il a encore des choses à donner dans l'univers. Le média n'est pas en capacité de préciser dans quels films (ou séries) il pourrait se signaler, ni même s'il aura une autre aventure en solo un de ces jours. Cette seconde option s'impose moins comme une évidence car le Sony Pictures Universe of Marvel Characters voudra peut-être prendre en charge cette part de son traitement. Néanmoins, le rapport de The DisInsider n'a pas encore trouvé de confirmation et doit être pris uniquement pour une rumeur. La situation reste cependant crédible, Sony y trouverait son compte financièrement dans un prolongement de l'accord.

De ce que l'on comprend, il permettrait à Marvel de garder le personnage sous le coude car il a su s'imposer comme un rouage essentiel, qui plus est plébiscité par le public. Il pourrait être comme une sorte de renfort, ou un membre d'une équipe si une nouvelle prend forme après les Avengers. Ce qui sera intéressant à observer, c'est comment les deux univers vont cohabiter, à la fois dans les salles et dans le développement du personnage. Une porte qui relie les deux va être visiblement ouverte dans Spider-Man 3, permettant au principal intéressé de naviguer à sa guise avec une excuse valable qui justifie tout. Quand Tom Holland disait en février dernier que Sony avait "une merveilleuse idée" pour faire sortir son personnage du MCU, il voulait forcément parler de celle-là.