Spider-Man No Way Home : c'est quoi la version longue dispo sur Netflix ?

Alors qu’un nouveau "Spider-Man" avec Tom Holland et Zendaya est actuellement en préparation, "No Way Home" vient de débarquer sur Netflix en version longue.

La version étendue de Spider-Man : No Way Home débarque sur Netflix

Présenté avant sa sortie en décembre 2021 comme l’un des événements de l’année, Spider-Man : No Way Home a assumé ce statut. Le long-métrage porté par Tom Holland a été un véritable phénomène. Il a récolté plus d’1 milliard 976 millions de dollars au box-office mondial. Et est ainsi devenu le troisième plus gros carton de l’Histoire du MCU, une place qu’il occupe toujours aujourd’hui.

Plusieurs mois après la sortie de Spider-Man : No Way Home, une version longue du film avait à son tour été projetée dans les salles. Or, si vous n’avez pas pu la découvrir à cette époque, vous pouvez désormais vous rattraper si vous êtes abonnés à Netflix. Car la plateforme de streaming propose cette version longue depuis ce dimanche 15 décembre.

11 minutes en plus

Par rapport au film sorti en salles en décembre 2021, la version longue de Spider-Man : No Way Home contient 11 minutes supplémentaires. Celles-ci sont divisées en plusieurs scènes insérées à différents moments du film. Attention, spoilers à suivre !

Ces scènes supplémentaires contiennent notamment plus d’interactions entre les personnages joués par Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Dont une conversation un peu plus longue entre les trois avant la bataille finale. Daredevil a également un peu plus de temps à l’écran dans la version longue. Cette dernière contient aussi une nouvelle scène post-générique. Elle remplace la bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, montrée dans la version plus courte.

Un quatrième film se prépare

Si vous possédez un abonnement à Netflix, vous pouvez donc voir dès maintenant cette version étendue de Spider-Man : No Way Home. Quant au futur de l’homme-araignée, il se prépare en coulisses. Tom Holland va bel et bien revenir dans un quatrième film centré sur son personnage. Il sera toujours accompagné de Zendaya, l’interprète de MJ. Ce nouvel opus devrait cette fois être réalisé par Destin Daniel Cretton.

En octobre dernier, l’acteur britannique a assuré que lui et Zendaya avaient été très enthousiasmés par le scénario du film. Quelques jours plus tard, il a révélé que le tournage de Spider-Man 4 débuterait à l’été 2025. Si le long-métrage n’a pas encore de date de sortie, on peut penser qu’il sera dévoilé en deuxième partie d’année 2026.