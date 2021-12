Spider-Man No Way Home : Marvel déjà au travail sur la suite ?

"Spider-Man : No Way Home" en salles depuis à peine quelques jours, fait déjà un véritable raz-de-marée au box-office. De quoi donner des idées à Sony et Marvel Studios pour la suite ?

Spider-Man No Way Home : la trilogie se termine en beauté

Après deux premières trilogies (dont une avortée) dirigées par Sam Raimi et Marc Webb, Spider-Man est revenu dans trois nouveaux films solo. Interprété par Tom Holland, il a tissé sa toile dans Homecoming (2017), Far From Home (2019), et No Way Home, qui est arrivé en salles le 15 décembre dernier.

Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures / Disney Studios

Très attendu par les fans, ce dernier opus, qui vient donc clôturer la trilogie Tom Holland, a déclenché un véritable raz-de-marée au box-office mondial. En effet, il s'est imposé comme le troisième plus gros démarrage de tous les temps, juste derrière les deux derniers films Avengers. En période de crise sanitaire, c'était inespéré. Et cela prouve l'attachement du public pour l'homme-araignée.

Il faut dire que Marvel et Sony avaient mis le paquet pour donner envie aux spectateurs de se ruer dans les salles de cinéma. En effet, en plus de conclure la trilogie Holland, Spider-Man : No Way Home, offre également une émouvante conclusion aux deux précédentes trilogies emmenées par Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Quel futur pour Spidey ?

Face à un tel engouement du public pour le dernier film Spider-Man, il est difficile d'imaginer que Marvel et Sony s'arrêtent en si bon chemin. Surtout que la fin du film ouvre la possibilité d'un univers plus sombre et mature pour Peter Parker.

Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures / Disney Studios

À l'heure actuelle, Tom Holland n'a signé aucun nouveau contrat avec Marvel pour reprendre le costume rouge, cependant, Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, a déclaré que la suite était déjà en développement.

En effet, dans une interview donnée au New York Times, ce dernier a voulu rassurer les fans. Il a notamment évoqué sa relation avec Sony Pictures à travers Amy Pascal.

Amy, moi, Disney et Sony en parlons beaucoup. Oui, nous commençons à développer activement la suite de l'histoire. Je le dis maintenant car je ne veux pas que les fans se retrouvent dans le flou, comme après ce qu'il s'est passé quand Far From Home est sorti.

On se rappelle qu'après la sortie de Far From Home, Sony Pictures avait déclaré avoir rompu le contrat qui les liait à Disney concernant le personnage de Spider-Man en raison de différends économiques, laissant ainsi les fans dans le doute quant à la sortie du troisième opus. Heureusement, les deux studios avaient finalement trouvé un deal, peu avant le tournage de No Way Home.

Il y a quelques semaines, Amy Pascal, à la tête de Sony Pictures, avaient déclaré vouloir faire trois autres films avec Tom Holland dans la peau de l'homme-araignée. Toujours dans le New York Times, elle a un peu modéré ses propos en déclarant :