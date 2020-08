Spider-Man : un film secret Spider-Woman en préparation ?

Confié à Disney pour l'exploiter dans son Marvel Cinematic Universe, le personnage de Spider-Man reste détenu par Sony, qui veut s'en servir pour son propre univers étendu. Un nouveau film secret serait en développement et il se dit qu'il pourrait concerner Spider-Woman.

Spider-Man partagé entre deux univers

S'il est l'un des membres majeurs du MCU, Spider-Man doit sa présence à l'accord qui a été trouvé entre Disney et Sony. C'est le second studio qui détient les droits mais une entente à base de gros sous avait été mise en place pour que Peter Parker existe aux côtés des autres héros Marvel. Un nouveau film va voir le jour, toujours avec Tom Holland dans le rôle principal, puis la même incarnation filera chez Sony pour le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, un univers étendu qui se construit avec les figures relatives au monde de Spider-Man. C'est dans cette optique que sont faits les films Venom, celui sur Morbius, et les quelques autres projets plus ou moins connus. Le studio a une idée pour garder Tom Holland dans le rôle principal, tout en s'en servant pour leurs propres intérêts.

Un projet secret se prépare

Deadline rapporte qu'un nouveau projet secret serait actuellement en préparation pour venir garnir l'univers étendu. Il serait concentré sur un personnage principal féminin qui pourrait être Spider-Woman. Rien n'est confirmé à l'heure actuelle sur le sujet mais le média américain peut affirmer qu'Olivia Wilde serait proche de conclure un deal pour développer et diriger ce long-métrage inconnu écrit par Katie Silberman. Celle que l'on connaît principalement comme actrice a fait ses débuts avec son premier essai, Booksmart.

De nombreux rapports ces derniers mois laissent entendre que Sony veut laisser une place importante aux femmes dans son univers. En mai dernier, la rumeur d'un film sur Madame Web était apparue. Du moins, il se disait qu'un projet là aussi "secret" sur un personnage féminin était dans les tuyaux, avec S.J. Clarkson au développement. Dans le même laps de temps, c'est un scénario sur Jackpot qui avait été annoncé en préparation, avec Marc Guggenheim pour s'en charger. Si ce sont des hommes qui ont ouvert les hostilités pour lancer l'univers, les femmes vont vite montrer qu'elles ont une place centrale au cœur des opérations.

Comment articuler les connexions entre tous les films ? Le point de liaison est Spider-Man, certes. Mais les scénarios vont-ils se répondre entre eux ? L'Homme-Araignée va-t-il devoir apparaître à chaque fois ? Des réunions à la Avengers sont-elles prévues ? On ne sait rien de tout ça mais on imagine que Sony a bien eu le temps d'analyser ce qui fonctionnait tant dans le MCU.

Qui est Spider-Woman ?

Comme souvent dans le monde des comics, Spider-Woman a eu plusieurs incarnations. La plus populaire reste Jessica Drew. Lors de sa jeunesse, elle découvre que son père a fait des expériences sur elle. Suite à des tests douteux, elle dispose des mêmes pouvoirs que Peter Parker. Sauf que l'utilisation de cette forme du personnage n'est pas si évidente car elle est fortement rattachée à l'histoire des Nouveaux Avengers, et aurait donc plus sa place dans le MCU que chez Sony. Rien n'empêche de prendre une autre Spider-Woman connue dans les comics, ou d'en écrire une qui va correspondre au nouvel univers. Tout est encore trop flou pour que l'on comprenne et juge ce que fait Sony. Il suffit que ce film ne soit pas sur cette héroïne et toutes les théories tombent à l'eau. Néanmoins, on aimerait bien que le studio commence à communiquer de manière officielle sur ses plans pour nous doter d'une vue d'ensemble.