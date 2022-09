Star Trek 4 retiré du calendrier de Paramount

Six avant après "Sans limites", "Star Trek 4" n'est toujours pas entré en tournage. La production n'avance pas et c'est donc sans grande surprise que le film a été retiré du calendrier de la Paramount.

La renaissance d'une grande saga

Grâce à J. J. Abrams, l'univers de Star Trek a eu droit à une sacré coup de neuf. En 2009, le cinéaste relance la franchise avec un premier film porté par Chris Pine dans le rôle de James T. Kirk, et de Zachary Quinto en Spock. On découvre alors la première mission du célèbre personnage, connu pour être le capitaine de l'USS Enterprise. Mais dans le film, il est encore une forte de tête qui sort à peine de l'académie de Starfleet. Une attaque de la planète Vulcain va malgré tout le mener à embarquer pour le vaisseau pour affronter le terrible Nero, interprété par Eric Bana.

Kirk (Chris Pine) - Star Trek 3 ©Paramount Pictures

La machine relancée, J. J. Abrams confirme le retour au premier plan de Star Trek avec Into Darkness en 2013, qui parvient, comme pour son prédécesseur, à réaliser un score solide au box-office. Suffisant pour que la Paramount développe un troisième long-métrage, Star Trek : Sans limites (2016), dirigé cette fois par Justin Lin.

Mauvaise nouvelle pour Star Trek 4

On a longtemps pensé que l'aventure allait s'arrêter là pour Chris Pine et qu'on ne verrait jamais de Star Trek 4. Il faut dire que le projet a été baladé sans que rien de concret ne se fasse. Quentin Tarantino a même été l'objet de rumeurs. Mais finalement, J. J. Abrams a enfin donné de bonnes nouvelles en début d'année. Le cinéaste a confirmé la production du quatrième opus, avec un début de tournage prévu pour 2022. On y croyait donc, jusqu'à ce que le réalisateur alors associé, Matt Shakman, quitte le projet il y a un mois.

Spock (Zachary Quinto) - Star Trek 3 ©Paramount Pictures

Et ça ne s'arrange pas aujourd'hui puisque Variety vient d'annoncer que Star Trek 4 avait tout simplement disparu du calendrier de sorties de Paramount. Le film était prévu pour le 22 décembre 2023 aux Etats-Unis. C'est donc sans grande surprise que le studio a décidé de retirer cette date étant donné qui rien n'a vraiment avancé. Une décision qui rappelle celle de Disney de repousser le film Star Wars de Patty Jenkins, Rogue Squadron.

Le média américain précise que les stars de la franchise n'avaient pas encore été confirmées au moment où J. J. Abrams avait annoncé le développement de ce nouveau film. Paramount n'avait alors que peu de temps pour bloquer les agendas de tout le monde. Ainsi, même si Star Trek 4 n'est pas officiellement annulé, et que ce report est logique, on a du mal à espérer grand chose pour l'avenir de la saga.