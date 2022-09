Star Wars : le film "Rogue Squadron" de Patty Jenkins annulé ?

"Rogue Squadron", le film Star Wars que doit réaliser Patty Jenkins n'a plus de date sortie. Le film devait arriver dans les salles le 22 décembre 2023, mais n'est plus au calendrier des sorties de Disney.

La saga Star Wars continue sur Diney+

Disney est parvenu à trouver la bonne recette avec les séries Star Wars, proposées sur Disney+. Même si les shows ne sont pas parfaits et de vrais défauts d'écriture, les fans semblent pour le moment être comblés. D'abord avec The Mandalorian, dont la saison 3 arrivera prochainement (voir la bande-annonce). Puis plus récemment avec Obi-Wan Kenobi, marquée par les retours d'Ewan McGregor et Hayden Christensen. Tandis qu'Andor s'apprête à être diffusée.

Andor ©Disney+

Par contre, sur le grand écran, l'univers Star Wars reste au point mort. Depuis Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker (2019), le studio n'a rien sorti. Mais surtout, aucun projet n'a semblé vraiment prendre forme. Quand on voit que Marvel est capable de proposer plusieurs films de super-héros par an, on se dit qu'il y a un problème avec Star Wars. Cependant, avec les retours compliqués des fans, et l'incohérence des films entre eux (aberrant pour un tel studio), on comprend que les équipes de production prennent leur temps.

Rogue Squadron disparaît des radars

Et cela continue avec l'un des rares projets Star Wars qui avait un minimum avancé. Comme l'annonce Variety, Rogue Squadron, que devrait réaliser Patty Jenkins, a été retiré du calendrier des sorties de Disney. Déjà, en 2021, le film avait été retardé en raison de différents créatifs. Cette fois, le studio n'a pas précisé de nouvelle date. Synonyme d'annulation ? Possible, mais pas forcément.

En effet, il est assez logique que le film n'apparaisse plus à sa date initialement prévue. Rappelons que Disney espérait sortir le film le 22 décembre 2023, soit dans un peu plus d'un an. Étant donné l'absence totale d'informations autour, il semblait difficile que le tournage puisse soudain être lancé et que le projet parvienne à se terminer à temps pour finir dans les salles fin 2023. D'autant que Patty Jenkins doit être un peu occupé par Wonder Woman 3, qui avait été confirmé par Warner en 2020.

Wonder Woman ©Warner Bros.

On reste malgré tout sceptique pour ce projet. À l'inverse, celui de Taika Waititi semble en bonne voie. Le réalisateur est dans les bons papiers de Disney avec son travail pour Marvel. Et il a envoyé des signaux assez positifs sur son projet de film Star Wars. Alors que le prochain film de la saga est daté à décembre 2025, on parierait plutôt pour qu'il s'agisse de celui de Taika Waititi que ce Rogue Squadron...