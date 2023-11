« Ça n’est pas ce à quoi je m’attendais » : Daisy Ridley parle du nouveau Star Wars

Daisy Ridley va de nouveau incarner Rey dans "Star Wars 10". Interrogée sur l’histoire de ce nouveau film, l’actrice a assuré avoir été surprise en découvrant l'intrigue qu'il allait aborder. De quoi lancer une nouvelle trilogie ?

Star Wars aura un dixième épisode

Suite au rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, une nouvelle trilogie Star Wars a vu le jour. Le Réveil de la Force est sorti en 2015, Les Derniers Jedi deux ans plus tard et L’Ascension de Skywalker en 2019. On pouvait alors penser que l’arc narratif de Rey, l’héroïne de cette nouvelle trilogie, avait trouvé sa conclusion avec ce neuvième épisode. Mais le personnage incarné par Daisy Ridley va revenir.

En avril dernier, Disney a fait une annonce surprenante en révélant que Rey ferait son retour dans un dixième épisode de Star Wars. Celui-ci sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy. Quant à son intrigue, elle débutera quinze ans après les événements de L’Ascension de Skywalker. On devrait y suivre le personnage de Daisy Ridley qui tente de restaurer l’Ordre Jedi. Et l’actrice a récemment livré son sentiment sur l’histoire de ce nouveau film.

Daisy Ridley enthousiaste à propos du nouveau film

Ridley fait actuellement la promotion de son nouveau film, The Marsh King’s Daughter. À cette occasion, elle a donné une interview à Collider. Et elle s'y est exprimée sur le dixième épisode de Star Wars. Si elle n’a pas encore lu de scénario du long-métrage, elle a assurée avoir été surprise et être très enthousiasmée par l’histoire que nous proposera ce nouveau film :

Je suis vraiment excitée. L’histoire est très cool. Ça n’est pas ce à quoi je m’attendais, mais je suis vraiment excitée.

Ridley a avoué qu’elle ne savait pas quand ce dixième épisode sortirait. Mais, selon elle, il arrivera sans doute en premier parmi les différents films de l’univers Star Wars actuellement en préparation. Parmi ces projets, Dave Filoni réalisera un long-métrage sur The Mandalorian, et James Mangold s’occupera d’une histoire qui devrait nous ramener aux origines des Jedi.

Un seul nouveau film ou une autre trilogie pour Rey ?

Collider a aussi demandé à l’actrice britannique si son personnage ne serait de retour que pour ce dixième épisode, ou si on la retrouverait pour une nouvelle trilogie. Ridley a assuré qu’elle était au courant de l’intrigue d’un seul film. Mais elle n’a pas écarté l’idée qu’une trilogie soit en préparation. Disney pourrait ainsi lui avoir caché l'écriture d'autres films : « Je ne dis pas qu’il n’y aura qu’un nouveau film, mais c’est tout ce dont on m’a parlé. »

On attend désormais d’avoir d’autres informations sur Star Wars 10. Maintenant que la grève des scénaristes est terminée, on imagine que le script du film sera terminé dans les prochains mois. Quant à sa date de sortie, il faudra sans doute patienter un bon moment avant de pouvoir découvrir le long-métrage. Pour rappel, une rumeur a affirmé il y a plusieurs mois qu’il arriverait dans les salles le 22 mai 2026 aux États-Unis. Reste à savoir si Disney confirmera cette date.