Star Wars 9 : découvrez le look de Palpatine au plus près dans une image inédite

Le retour du mythique Empereur Palpatine dans "Star Wars 9" a déclenché de vives réactions. Il faut dire que sa présence à ce stade de la saga était assez inattendue et une partie des fans n'a clairement pas apprécié cette trouvaille. Des mois après la sortie, approchez-vous au plus près du personnage zombifié dans une image inédite.

L'Ascension de Skywalker nous aura donné beaucoup de raisons de lui adresser des critiques. Bien avant sa sortie, on sentait que tout ne pouvait pas bien se passer à cause des divergences d'intentions entre les épisodes 7 et 8 de Star Wars. Cet opus final à la troisième trilogie avait pour double mission de finir cette nouvelle histoire en concluant aussi la saga Skywalker. Tâche quasiment impossible à remplir sans se mettre une partie de l'audience à dos et ça n'a pas manqué d'être le cas. Assailli de critique, Star Wars 9 est un film problématique pour diverses raisons.

La présence de l'Empereur en version zombie est l'un des nombreux points qui provoquent le débat. Si on a essayé de nous faire croire que son retour était prévu depuis le début, la version que préparait Colin Trevorrow avant que J.J. Abrams ne prenne la main était très différente dans l'utilisation de cette figure mythique de l'univers Star Wars. Dans ce scénario qui n'a jamais vu le jour, Palpatine devait seulement apparaître dans une sorte de transmission, pour mettre Kylo Ren sur le bon chemin dans son ascension vers le Mal. Là, c'est un Palpatine bien plus présent auquel on a eu droit, jusque dans ce final bancal.

Palpatine revient dans une nouvelle image de Star Wars 9

Si vous souhaitez remuer le couteau dans la plaie avec le Palpatine mort-vivant, une nouvelle image inédite vient de sortir et on y découvre le grand méchant de très près. L'occasion de voir, à tête reposée et sans le contexte du film, comment est son maquillage. On y reconnaît les traits de l'interprète Ian McDiarmid avec quelques petits ajustements et surtout des yeux blancs qui font une grosse partie de son look.

Évidemment, les détracteurs de ce Star Wars risquent de ne pas changer leur position sur ce qu'est devenu le personnage. Dans le fond, c'est moins son apparence que son utilisation qui est regrettable. On sent qu'il est là pour tisser une sorte de gros lien bien évident avec les autres trilogies, sans une caractérisation et des intentions à la hauteur pour un tel événement. On a d'ailleurs attendu l'après-film pour découvrir qu'il s'agissait en fait d'un clone et pas vraiment du personnage. Élément que Star Wars 9 ne donne jamais et qui demeure essentielle dans la compréhension.