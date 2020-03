Star Wars 9 : la version de Colin Trevorrow résumée en animé

Il y a d'abord eu la déception engendrée par la vision de "L'Ascension de Skywalker". Puis quand on a appris que ce neuvième Star Wars aurait pu avoir une toute autre allure avec la version de Colin Trevorrow, on a eu encore plus de mal à avaler la pilule. Un internaute a mis en scène ce scénario inutilisé dans une version en animation.

En dehors d'Avengers : Endgame, aucun autre film n'était aussi attendu en 2019 que Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Et si chez Marvel on a assez peu récolté de grosses critiques, on ne peut pas en dire autant pour la conclusion à la troisième trilogie de Lucasfilm. C'en était presque prévisible, compte tenu des avis du public sur les deux précédents épisodes et le retour de J.J. Abrams à la réalisation alors que Rian Johnson avait volontairement enterré certaines de ses idées entre temps. Mais avant qu'Abrams ne soit rappeler, c'est Colin Trevorrow qui devait se charger de cette conclusion. Un scénario baptisé Duel of the Fates a vu le jour et nous en avons appris plus sur lui en début d'année. Il n'y a pas à dire, nous aurions eu un final très différent avec des idées assez étonnantes.

Le Star Wars de Colin Trevorrow condensé en quelques minutes

Le Youtubeur Mr Sunday Movies a décidé d'essayer de donner vie à ce film, avec ses moyens, en sortant un résumé animé qui reprend les grandes idées abandonnées. En résulte une vidéo qui permet d'avoir un aperçu de ce que nous avons loupé et de renforcer un peu plus notre déception par rapport à Star Wars 9. Pour synthétiser assez rapidement les différences avec L'Ascension de Skywalker, on peut dire que Kylo Ren aurait été un tout autre méchant, plus sombre, sans l'omniprésence de Palpatine derrière lui - ce qui aurait été un très bon point. À sa place, c'est Tor Valum, un personnage alien complètement absent qui devait lui servir de guide dans son accomplissement vers le Mal. Nous pouvons le voir dans la vidéo quand Kylo lui rend visite après avoir découvert sa position. On peut aussi dire qu'un autre gros combat entre Kylo Ren et Rey était dans le film, ainsi qu'un passage où intervenait Dark Vador. Tout ça et d'autres idées laissées au placard sont à retrouver dans cette vidéo très intéressante.

Pour ceux qui aimeraient un aperçu plus réaliste, on leur rappelle que des magnifiques concept arts permettaient déjà de voir la vision de Colin Trevorrow. La version en animation de ce Star Wars ne leur rend pas forcément toujours justice, notamment en ce qui concerne le ton très dark souhaité.