Star Wars 9 : découvrez les concept arts du film imaginé par Colin Trevorrow

On sait désormais que Star Wars 9 aurait pu être un tout autre film si Colin Trevorrow avait été maintenu au scénario et à la réalisation. Après son scénario qui a fuité, c’est au tour de nombreux concept arts d’apparaître et on y découvre des idées dingues !

Star Wars : L’Ascension de Skywalker aura été pour du monde – y compris l’auteur de ces lignes – une grande déception. J.J. Abrams n’avait pas une mission facile à remplir. Réunir les éléments des anciennes trilogies avec ceux de la nouvelle, qui elle-même était partagée entre deux visions assez contradictoires dans les épisodes précédents. Le metteur en scène et co-scénariste a des circonstances atténuantes mais il ne faut pas se réfugier derrière pour amoindrir les ratés de cet opus final. Le pire, c’est que depuis la sortie du film, on voit surgir des choses qui nous prouvent qu’il y avait mieux à faire !

Comme ces images tirées d’un artbook, sur lesquelles on découvrait, entre autre, que Palpatine avait moins d’importance pour laisser plus de place à une sorte d’Oracle et que le cheminement psychologique de Kylo Ren devait le mener plus profondément dans le côté obscur. Des idées qui rejoignaient ce qu’on avait découvert à propos du scénario de Colin Trevorrow. Avant qu’Abrams ne soit appelé par Lucasfilm pour diriger l’épisode 9, ce devait être lui qui était engagé pour s’en occuper. Vous le savez déjà, le film, dans cette version, avait pour titre Duel of the Fates. Il a largement eu le temps de développer ses idées et, plus qu’un scénario, c’est des concepts art qui existent. On y découvre dedans une trame très différente nous faisant regretter le spectacle auquel on a assisté.

Une Rey différente que celle de Star Wars 9

Nous vous en parlions lors de l’apparition de ce scénario sacrifié, Rey devait avoir une autre trajectoire. La plus grosse différence se trouve au niveau de ses origines. Trevorrow et son compère Derek Connolly ne comptaient pas en faire la petite fille de Palpatine. Elle aurait également eu un sabre avec une double lame bleue. Un concept art la montre avec cette arme après un affrontement contre quelques stormtroopers, quand un autre, plus remarquable, la met face à Kylo Ren. Enfin, un troisième la présente lors de sa formation, avec le fantôme de Luke, alors qu’elle tente d’apprivoiser la Force. Un apprentissage qu’elle mène quand même dans Star Wars 9, mais d’une autre manière.

Kylo Ren face à des adversaires de taille

Le plus gros point de dissonance entre L’Ascension de Skywalker et Duel of the Fates se niche dans la gestion du cas Kylo Ren. Le méchant a déjà été tiraillé psychologiquement dans les deux précédents opus. Là, pour achever son parcours, il tombait sur un vieil enregistrement de Palpatine adressé à Dark Vador, dans lequel il lui conseille de retrouver Tor Valum, un puissant maître qui est dans la possibilité de lui faire achever son apprentissage (un concept art à découvrir juste ci-dessous nous permet de découvrir son visage).

Kylo Ren comprend alors qu’il doit retrouver ce personnage pour accomplir son destin le menant au côté obscur. Si J.J. Abrams l’a fait revenir dans le droit chemin, il devait là plutôt s’enfoncer à corps perdu dans le Mal. Dans cette trajectoire, il aurait rencontré sur sa route Dark Vador, lors d’un combat illusoire sur Remnicore, planète sur laquelle il rencontre Tor Valum. On peut imaginer que ceci est une étape symbolique pour tuer l’ancienne figure emblématique du côté obscur et s’imposer comme le nouvel héritier de cette voie. Un autre concept art nous montre Kylo Ren face à Luke, quand le fantôme (?) de ce dernier bloque son sabre.

Une bataille épique sur Coruscant

En parallèle du dénouement impliquant Rey, Kylo Ren et Palpatine, une grosse baston a lieu sur Exegol. Le bouquet final de Star Wars 9 navigue entre ces deux séquences liées. C’est, à priori, un tout autre final qui était imaginé dans Duel of the Fates. Une immense bataille sur Coruscant, que l’on peut maintenant voir dans plusieurs images, promettait de déballer des idées vraiment intéressantes. Le Premier Ordre s’étant positionné sur cette planète, il tente d’effrayer la population. Une image montre un passage durant lequel un résistant est exécuté devant une immense foule à l’aide d’une guillotine laser.

Mais le peuple ne va pas se laisser faire et ils seront rejoints par des alliés inattendus : des stormtroopers (en costumes mais sans casques) qui tournent le dos au Premier Ordre. Une idée déjà explorée avec le personnage de Finn, qui prend ici une ampleur spectaculaire.

À l’aide de marcheurs volés et repeints, ils se seraient dressés ensemble contre les troupes ennemies. Ces visions et les présentes, terriblement inspirées, font croître davantage nos regrets. Pour compléter, d’autres images moins importantes mais toutefois notables sont à découvrir sur le compte Twitter de DR Movies News.