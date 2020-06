Star Wars 9 : une scène importante avec Kylo Ren aussi coupée au montage

La production de Star Wars 9 fut pour le moins compliquée. Avec le départ de Colin Trevorrow quelques mois avant le début du tournage, c’est J.J Abrams qui a dû reprendre l’affaire avec un nouveau scénario, réécrit énormément de fois. Etant donné les circonstances, on peut dire que le cinéaste a fait comme il pouvait pour sauver le film. Ce qui n’a pas empêché une partie du public d’émettre une opinion négative dessus.

Reste que devant Star Wars 9, nous avions eu cette sensation que le film aurait pu bénéficier d’un traitement plus long, pourquoi pas avec carrément deux films (voir notre critique). Alors que le film sort en DVD et Blu-ray le 5 juin, nous avons pu discuter avec Eunice Huthart, coordinatrice des cascades du film. Durant notre entretien, celle-ci a réaffirmé que de nombreuses scènes avaient été coupées.

On savait notamment que la séquence avec Leia et Luke jeunes avait été particulièrement raccourcie, mais ce n’est pas la seule, puisque Kylo Ren a également été victime du montage final, nous expliquait la technicienne.

Il y a beaucoup de scènes que nous n’avons pas pu garder au montage. La scène avec Luke et Leia jeunes, que nous avons tourné pendant trois jours. Mais aussi le combat de Kylo Ren au début du film qui devait être beaucoup plus long. Adam Driver a vraiment fait un gros travail pour cette scène.

Une scène justement qu’on attendait grandement après la bande-annonce du film. Alors qu’on pensait assister à un combat mémorable au début du long-métrage, cette séquence s’avère particulièrement réduite. D’autant plus dommage qu’on ne sait, alors, pas vraiment qui sont les ennemis que massacre Kylo Ren.

Néanmoins, Eunice Huthart est restée positive sur l’ensemble du résultat, comprenant que la production « ne pouvait pas tout garder ». On ne peut malgré tout s'empêcher d'avoir certains regrets sur le potentiel que semblait avoir le film. Reste que, de son côté, la coordinatrice ne s'est pas sentie perturbée par les changements durant la production du film.

J’ai déjà travaillé sur des films où le réalisateur a dû changer en cours de route. Mais l’arrivée de J.J s’est très bien passée car il était très précis sur ce qu’il voulait. On a pu discuter longtemps avant le début du tournage pour parler de l’évolution des personnages. Pour Rey, il fallait montrer qu’elle avait grandie en tant que Jedi, tout comme Kylo Ren. Et c’est par ces longues discussions que nous avons pu adapter les entraînements mais aussi apporter des modifications sur les armes en les rendant un peu plus légères pour avoir des mouvements plus rapides et mieux maîtrisés.