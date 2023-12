Star Wars : Adam Driver fait des révélations importantes sur la dernière trilogie

Adam Driver a incarné Kylo Ren dans les trois films de la dernière trilogie Star Wars. L'acteur a révélé que la trajectoire de son personnage avait grandement changé et était contraire à ce pour quoi il avait signé au début de l'aventure.

Star Wars : la trilogie chaotique de Disney

La dernière trilogie Star Wars proposée par Disney entre 2015 et 2019 mériterait une étude profonde tant sa production s'est avérée chaotique. Tout avait pourtant bien commencé avec Le Réveil de la Force qui, tout en étant critiqué par certains qui y ont vu un remake de l'épisode 4, a été apprécié dans l'ensemble. Premier film Star Wars sous la bannière de Disney, le long-métrage a rapporté plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office mondial !

Tout semblait bien partie, mais la suite, Les Derniers Jedi, a de son côté profondément divisé le public. Si certains ont apprécié la nouveauté proposée par Rian Johnson, les incohérences par rapport au précédent film ont été pointées du doigt. Mais surtout, une partie des fans de Star Wars on fait beaucoup de bruit pour exprimer leur mécontentement. Ainsi, malgré plus d'1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde, l'épisode 8 a poussé Disney à revoir ses plans.

Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker ©Walt Disney Studios Motion Pictures

J. J. Abrams a été rappelé pour L'Ascension de Skywalker avec pour objectif de corriger la direction prise par Rian Johnson. Aberrant pour un tel studio habitué à avoir des plans sur le long terme (du moins avec Marvel). Le résultat est ainsi pour le moins étrange, l'épisode 9 donnant l'impression d'avoir été bricolé pour faire tenir deux films en un seul. Ce qui n'a pas empêché le blockbuster de dépasser légèrement le milliard au box-office mondial, ce qui reste loin de l'épisode 7.

Pas de rédemption pour Kylo Ren à l'origine

Il n'y a pas que d'un point de vue extérieur que la production de cette trilogie Star Wars est apparue bancale. Les membres de ces films ont pu s'en rendre compte, à commencer par Adam Driver. Lors de l'émission The Rich Eisen Show, l'interprète de Kylo Ren a fait de nombreuses révélations sur ce que ces trois blockbusters devaient proposer à l'origine. Et le constat est encore plus surprenant. Rien que sur l'évolution de son personnage, il n'était pas prévu que l'antagoniste se rachète pour ses fautes. Au contraire, il devait devenir encore plus méchant.

J'avais un arc global que (J. J. Abrams) voulait faire. Son idée était que le parcours (de Kylo Ren) soit à l'opposé de celui de Vador. Lui il commence en étant le plus confiant et le plus fidèle au côté obscur. Puis, dans le dernier film, il devient le plus vulnérable et le plus faible. (Abrams) voulait commencer par le contraire. (Kylo Ren) était le plus confus et le plus vulnérable, et à la fin des trois films, il allait être le plus engagé du côté obscur. J'ai essayé de garder cet arc à l'esprit, même si ce n'était pas le parcours prévu, car il a changé pendant le tournage. Mais je restais concentré sur ce point.

L'épisode 9 a tout changé

Une approche intéressante de J. J. Abrams, qui avait donc, lui, une vision sur l'ensemble de la trilogie. Mais Adam Driver continue en expliquant que, dès le deuxième film, Rian Johnson a "changé de direction", tout en suivant une certaine cohérence pour le personnage (il reste en effet méchant). Mais le véritable bouleversement est arrivé avec l'épisode 9 et une finalité qui ne correspondait plus en rien avec ce pourquoi Adam Driver avait signé.

Le dernier film a changé pour devenir cette histoire à propos de la dyade. Et (Kylo Ren) s'est transformé en Ben Solo. Cela n'a jamais fait partie du projet. Le personnage était Ben Solo depuis le début, mais il n'y a jamais eu de version où on le verrait en tant que Ben Solo, lorsque j'ai signé.

Pour rappel, Kylo Ren est le nom pris par Ben Solo, le fils de Leia et Han Solo, lorsqu'il bascule du côté obscure. Et à la fin de la trilogie, il redevient Ben Solo en revenant du côté clair pour combattre Palpatine. Ce n'est cependant pas le seul élément qui a changé au fur et à mesure. Des petites modifications ont été apportées sur des personnages mineurs (comme la mort d'Hux), mais également sur le scénario global de l'épisode 9 de Star Wars qui a été réécrit de nombreuses fois.

On espère que pour la suite, Disney parviendra à proposer quelque chose de mieux construit, à commencer par le prochain film annoncé avec le retour de Daisy Ridley dans le rôle de Rey.