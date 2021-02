Star Wars : la trilogie de Rian Johnson serait toujours en développement

Le futur de la marque Star Wars au cinéma reste, globalement, un secret encore difficile à percer. Qu'en est-il de la trilogie sur laquelle travaille Rian Johnson ? Un projet qui ne donne pas d'encourageants signes de vie. Un petit update nous permet de mieux comprendre la situation.

L'avenir Star Wars se dessine, au cinéma et à la télévision

Le petit écran va être très bien loti en ce qui concerne Star Wars, grâce au service Disney+. Peut-être même un peu trop, ce qui peut laisser craindre une overdose de programmes liés à la marque. Bob Iger disait l'année dernière que la télévision allait devenir la priorité pour l'univers inventé par George Lucas et on l'a désormais très bien compris avec tous les titres annoncés. À l'inverse, la situation est plus stagnante lorsqu'on évoque l'avenir dans les salles obscures. La fin de la saga Skywalker offre à Disney et Lucasfilm l'opportunité de partir dans des directions plus originales et de se détacher de certains motifs ou personnages. D'ailleurs, le public doit s'attendre à ne plus avoir forcément des trilogies. Le format n'est plus du tout plébiscité car jugé trop contraignant pour que des auteurs puissent exprimer leur singularité.

De ce que l'on sait à ce jour, la trilogie de David Benioff et D.B. Weiss a été annulée, le duo préférant se concentrer sur d'autres projets. Dommage, on aurait aimé voir ce que les créateurs de la série Game of Thrones auraient pu faire avec cet univers. Malgré cette petite déception, plusieurs certitudes restent très encourageantes. Kevin Feige développe un long-métrage avec Michael Waldron au scénario, Taika Waititi va en signer un autre sur lequel on ne sait rien, J.D. Dillard est aux commandes d'un projet et Patty Jenkins doit s'occuper de Rogue Squadron, un film d'action sur des pilotes prévu à Noël 2023. Puis, on l'oublie parfois, Rian Johnson prépare lui aussi sa trilogie. Si le format n'est plus prioritaire, il n'est pour autant pas entièrement abandonné.

Star Wars - Les Derniers Jedi ©The Walt Disney Company France

Quand nous avons appris que le réalisateur allait encore collaborer avec Disney/Lucasfilm, nous étions assez étonnés. La dernière trilogie est très critiquée par les fans pour son manque d'homogénéité. Rian Johnson a signé l'opus central, qui a annulé certaines idées mises en place dans l'épisode 7 et a créé du désordre. Que ce soit du côté du réalisateur ou de celui du studio, l'expérience a été assez positive pour qu'ils aient envie de remettre le couvert. Une trilogie, pourquoi pas, mais on posera un premier jugement dessus lorsque nous aurons des vraies informations. Choses qu'il nous manque cruellement depuis un moment. On en vient même à se demander si le développement est toujours en cours. Lors du dernier Investor Day, rien n'a été annoncé sur ce point.

Des nouvelles de cette trilogie

Grâce à la journaliste Sariah Wilson, on vient d'obtenir des nouvelles du projet de Rian Johnson. Que ceux qui l'attendent se rassurent : la trilogie est toujours prévue ! On en entend pas parler pour la simple raison que le réalisateur a d'autres projets sur le feu et ne peut s'y consacrer pleinement pour le moment.

Aucune date n'est encore évoquée et il se peut que l'on patiente très longtemps avant de voir le premier opus. Disney a déjà bloqué trois créneaux pour Star Wars. Le premier, en décembre 2023, est réservé pour Rogue Squadron. Le second, en décembre 2025, sera pour le long-métrage de Taika Waititi. Puis, celui de décembre 2027, n'est pris par personne. Mais on l'imagine plutôt pour le film imaginé par Kevin Feige ou celui de J.D. Dillard. Si le studio s'en tient à ce rythme d'un film tous les deux ans, on risque d'avoir cette trilogie par Rian Johnson lors de la décennie suivante ! Une éternité, quand on compare avec le rythme insensé des sorties Marvel. Après tout, cette attente est peut-être une bonne idée pour éviter de gaver le public comme des oies.