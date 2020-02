Le futur de Star Wars s’écrira davantage à la télévision

Vous avez aimé ? Partagez :

Que va devenir la marque Star Wars maintenant que « L’Ascension de Skywalker » a achevé la saga qui a tout initié ? En voilà une bonne question. Et les signaux qu’on a pour les prochains films ne sont pas spécialement positifs. Pour Bob Iger, la priorité est le petit écran !

La trilogie Star Wars de David Benioff et D.B. Weiss (les créateurs de la série Game of Thrones) été annulée à cause du deal passé par le duo avec Netflix, et l’histoire que doit développer Rian Johnson n’a pas l’air d’avancer. Le futur de Star Wars au cinéma devait s’écrire avec ces gens, mais on dirait bien que Lucasfilm a du mal à définir la direction dans laquelle aller. Néanmoins, Kevin Feige doit normalement développer un film et on a entendu que Taika Waititi aurait eu des contacts pour un autre projet – une simple rumeur à l’heure actuelle.

Le studio ne veut plus s’embêter avec le format de la trilogie et envisage de faire comme bon lui semble en fonction de ce que les scénarios exigent. Lors de son passage aux BAFTA, Kathleen Kennedy a précisé qu’elle voulait qu’une femme réalise l’un des prochains films mais elle n’a pas donné de nouvelles sur l’avancement des opérations en coulisses.

Star Wars, plus à la télé qu’au cinéma ?

Lors du Walt Disney Company’s Fiscal First Quarter 2020 Financial Results Conference Call, le CEO de Disney, Bob Iger, s’est permis une sortie remarquée sur l’avenir de Star Wars :

La priorité au cours des prochaines années est la télévision avec The Mandalorian saison 2 à venir en octobre, puis davantage de The Mandalorian par la suite, y compris avec la possibilité d’aller plus loin avec plus de personnages en les faisant prendre leur propre direction avec leur série.

On ne peut guère fait plus explicite. Avec Disney+ désormais sur le marché, les séries sont un nouveau moyen d’exploiter la marque Star Wars. Des choses sont déjà au programme, que ce soit la suite de The Mandalorian attendue en octobre prochain, ou le spin-off sur Obi-Wan et le prequel de Rogue One sur le passé de Cassian Andor. Si on entend aussi peu de bonnes nouvelles pour les prochains films, Iger vient de donner une raison plus que valable. Il semblerait que les décisionnaires soient désireux de passer prioritairement par le petit écran pour exploiter Star Wars. Une démarche compréhensible vu l’enthousiasme provoqué par The Mandalorian.

Mais, malgré tout, Star Wars, c’est le cinéma. Et nous ne devrions plus tarder à en apprendre plus sur un/des prochain(s) film(s). N’oublions pas que Disney en a déjà planifié trois dans son agenda les 16 décembre 2022, 20 décembre 2024 et 18 décembre 2026. Pour la plateforme de SVOD, d’autres programmes doivent déjà être en développement.