Star Wars : Lucasfilm confirme que Taika Waititi va réaliser un film

L'une des grosses rumeurs du début d'année 2020 vient de trouver une confirmation. Lucasfilm a annoncé que le réalisateur Taika Waititi allait s'occuper d'un prochain film de l'univers Star Wars. Après avoir fait une entrée fracassante chez Marvel, il se fait une place dans l'autre grosse marque détenue par Disney.

Tout semble assez bien se dérouler pour Star Wars du côté du petit écran. Entre le renouvellement de The Mandalorian pour une saison 3, l'avancement de celle sur Obi-Wan, de celle sur Cassian Andor et la préparation d'un autre show avec Leslye Headlan aux commandes, on voit que Disney et Lucasfilm misent sur la récente plateforme de SVOD pour trouver des axes permettant d'agrandir encore plus l'univers Star Wars. Au cinéma, par contre, disons-le, c'est plus délicat. David Benioff et D.B. Weiss ont abandonné leur projet de trilogie, pendant qu'on peine à savoir Rian Johnson avance de son côté. On peut quand même noter qu'un film développé par Kevin Feige est sur les tablettes. Bien qu'on ne sache pas de quoi il sera question dedans...

En début d'année, une rumeur enthousiasmante annonçait que Taika Waititi avait été approché pour un film Star Wars. Depuis, plus un mot là-dessus. Le principal intéressé avait laissé entendre que ceci était faux, douchant ainsi nos espoirs. Il faut avouer que la perspective de le voir à la barre d'un si gros film est excitante, surtout après la fin de la saga Skywalker qui va permettre à Lucasfilm et Disney de tenter des nouvelles choses sans se rattacher aux éléments d'une mythologie trop imposante. Taika Waitit connaît un peu l'univers, pour avoir dirigé l'excellent épisode final de la saison 1 de The Mandalorian. Ajoutons à ça qu'il a déjà bossé avec Disney pour Thor : Ragnarok et qu'il sera aussi présent sur le prochain. Cette proximité avec le studio rendait la rumeur plus que crédible.

Après The Mandalorian, Taika Waititi revient à l'univers Star Wars

Lucasfilm vient de confirmer dans un communiqué officiel à l'occasion du Star Wars Day (le 4 mai) que le réalisateur va effectivement mettre en scène un des prochains films Star Wars, sans qu'on ne sache le titre ni dans quelle direction ce projet ira. On peut juste noter qu'il s'agit bien d'une sortie pour le grand écran et qu'il va co-signer le scénario avec Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho). Le communiqué se charge aussi de valider l'existence de la série inventée par Leslye Headlan sans, là aussi, donner des détails. Aucune date de sortie n'est délivrée pour ces deux nouveaux projets.

Le format de la trilogie n'étant plus une priorité d'après Kathleen Kennedy, le film de Taika Waititi pourrait fonctionner en totale autonomie. Rien n'indique encore qu'il servira de point de départ pour quelque chose de plus grand et c'est potentiellement une pas si mauvaise idée d'essayer d'explorer l'univers autrement, par des propositions autonomes plutôt que par un projet global sur des années.