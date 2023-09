Star Wars : le film de Taika Waititi abandonné ?

Annoncé depuis des années, le film Star Wars de Taika Waititi ne semble toujours pas avancer. Une récente blague du réalisateur n'est d'ailleurs pas rassurante sur ce projet.

Star Wars : à quand des prochains films ?

Si les séries Star Wars continuent de sortir à un rythme régulier sur Disney+, au cinéma, c'est un peu plus compliqué pour l'univers créé par George Lucas. Depuis 2019 et Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker, des projets ont été évoqués, mais rien n'a avancé de manière concrète. Il a tout de même été annoncé en avril dernier que Daisy Ridley allait reprendre le rôle de Rey dans un nouveau film. On reste quand même prudent, car avant cela, beaucoup d'annonces n'ont finalement rien donné.

Daisy Ridley - Star Wars, épisode IX L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm

Ce fut le cas de Roque Squadron de Patty Jenkins. Un exemple parmi d'autres qui témoigne de la difficulté de Disney à aller de l'avant depuis la fin de la nouvelle trilogie. Le studio a malgré tout calé des dates pour des longs-métrages à venir, sans donner plus de précisions. Les années passent, les projets se suivent, mais toujours aucune image de tournage à ce jour. Et avec la grève des scénaristes, suivie par celle des acteurs et des actrices à Hollywood, il faudra prendre son mal en patience.

Une blague de Taika Waititi qui inquiète

Il y avait pourtant encore de l'espoir pour le projet de Taika Waititi, évoqué depuis 2020. En 2022, le cinéaste affirmait d'ailleurs vouloir s'éloigner de la saga pour proposer quelque chose de neuf et d'original. Le réalisateur des derniers Thor a enchaîné les cartons au box-office, ce qui lui donne du poids et de la crédibilité pour cela. Cependant, une récente déclaration de Taika Waititi sème le doute.

Lors du TIFF Tribute Awards, Taika Waititi a rendu hommage à Shawn Levy. Une intervention pleine d'humour durant laquelle le cinéaste ironise sur Hugh Jackman et Ryan Reynolds. Il met également en avant le talent de Shaw Levy et lui promet un avenir radieux avec, certainement, un jour, les clés d'un film Star Wars. C'est alors qu'il fait une étrange déclaration en disant : "Contrairement à moi, espérons qu'il parviendra à terminer un scénario pour ça".

Difficile de savoir s'il s'agit d'une simple blague de Taika Waititi, qui s'amuse du temps passé depuis qu'il a été confirmé qu'il écrivait le scénario d'un film Star Wars. Mais, encore une fois, il n'y a toujours rien de concret sur son projet, trois ans après son annonce. Pas de quoi être rassuré donc...