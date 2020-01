Star Wars : Taika Waititi approché pour un nouveau film

Vous avez aimé ? Partagez :

La fin de la saga Skywalker met Lucasfilm et Disney face à un nouveau défi. Le futur de la licence Star Wars a encore du mal à se dessiner, entre projets flous et abandons. Aujourd’hui, nous découvrons que Taika Waititi aurait été approché pour développer un prochain film.

Et maintenant, on fait quoi ? Voilà la question qui doit revenir en boucle dans les arcanes de Lucasfilm, à l’heure de s’activer pour imaginer les prochaines histoires qui vont animer l’univers Star Wars sur nos écrans. David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de la série Game of Thrones, travaillaient sur la mise en place d’une nouvelle trilogie mais le projet a été abandonné par le duo, faute de temps. Rian Johnson a aussi été sollicité pour imaginer quelque chose mais rien ne semble très avancé de son côté. Il ne reste donc que le film développé par Kevin Feige sur lequel, il semblerait, on puisse compter. The Hollywood Reporter vient cependant de lâcher une information fortement intéressante. Taika Waititi aurait été approché pour développer et réaliser un prochain film Star Wars.

Taika Waititi sur Star Wars ? Une évidence

Rien n’est encore très clair sur le sujet, il se pourrait autant que ce soit pour le cinéma que pour Disney+. Sans qu’on ne sache de quoi il s’agit, ce ne serait en rien surprenant si le deal avait lieu car le réalisateur a de très bons contacts avec Disney. Il a déjà dirigé Thor : Ragnarok et s’apprête à s’occuper du quatrième opus du héros incarné par Chris Hemsworth. On a aussi pu le voir sur la série The Mandalorian, en signant l’épisode final et en prêtant sa voix au robot IG-11. Avec ses antécédents et sa bonne réputation du moment, Disney doit considérer son nom avec attention dans son carnet d’adresses à l’heure de créer les Star Wars de demain.

N’oublions pas que selon Kathleen Kennedy, la boss de Lucasfilm, le format de la trilogie ne serait plus leur priorité. La firme est complètement ouverte à l’idée de se laisser diriger par le besoin des histoires. Autant dire qu’un simple essai réalisé par Taika Waititi n’est pas inimaginable au vu de tous les éléments qu’on vient d’énumérer. Maintenant, si The Hollywood Reporter est un média plus que fiable, tout peut encore arriver. Des discussions ne veulent pas dire que le réalisateur, en fin de compte, travaillera sur un film. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que vous pourrez le retrouver au cinéma le 29 janvier prochain avec Jojo Rabbit.