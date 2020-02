Star Wars : Lucasfilm engage JD Dillard pour un nouveau film

Vous avez aimé ? Partagez :

Maintenant que de plusieurs semaines se sont écoulées depuis la sortie de « L’Ascension de Skywalker » et que le soufflé est retombé, on peut plus calmement parler de la suite de l’univers Star Wars. Lucasfilm et Disney miseraient sur J.D. Dillard pour un nouveau film.

En sortie d’une trilogie qui aura provoqué de nombreux débats et des réactions parfois extrêmes, Lucasfilm doit maintenant faire prendre à son univers Star Wars une autre direction, qui se déconnectera des enjeux liés aux Skywalker. Une perspective intéressante pour les spectateurs, qui risquent de découvrir de nouvelles contrées en compagnie de personnages jamais vus. On a cependant dû faire un trait assez rapidement sur la trilogie de David Benioff et D.B. Weiss (les créateurs de la série Game of Thrones), parce que leur deal avec Netflix était trop chronophage pour leur permettre de s’atteler comme il le faut à un tel exercice. Rian Johnson est toujours là pour développer une autre trilogie mais on ne sait pas trop où ça en est. Il y aussi Kevin Feige, le boss des studios Marvel, qui aura le droit de mettre sur rails sa propre histoire. Si on a pu entendre que Taika Waititi était en discussion pour en faire de même, le réalisateur s’est vite chargé de démentir les rumeurs- ne fermant néanmoins pas la porte à une telle possibilité.

Quand on écoute les déclarations des hauts placés, on ne comprend pas trop comment le futur sera pour Star Wars. On vient de vous dire que Johnson bosse sur une trilogie, mais Kathleen Kennedy a pourtant expliqué que ce format n’était plus forcément en odeur de sainteté. D’un autre côté, le CEO de Disney, Bob Iger, a fait encore plus fort en déclarant que « la priorité au cours des prochaines années est la télévision« . On l’entend, mais on imagine très mal Lucasfilm et Disney lâcher Star Wars au cinéma, avec la popularité de la marque.

Lucasfilm mise sur la jeunesse pour un futur film Star Wars

The Hollywood Reporter vient vraisemblablement appuyer nos dires en dévoilant que J.D. Dillard (image ci-dessus) avait été engagé pour développer un nouveau film, accompagné du scénariste Matt Owens. On ne sait pas s’il est juste impliqué pour l’écriture ou s’il sera aussi le metteur en scène. Il devrait s’agir de quelque chose qui est déconnecté des travaux de Johnson et Feige. Le nom de Dillard est quelque peu surprenant étant donné qu’il n’est pas encore très reconnu et a signé des oeuvres qui sont passées assez inaperçues comme Judy Goose et Sleight. Lucasfilm veut s’en doute laisser sa chance à des jeunes talents pour apporter des nouvelles idées.

Deadline vient apporter son lot d’informations sur le projet en précisant que ce nouveau film devrait se dérouler sur Exegol, la planète des Sith introduite dans L’Ascension de Skywalker. Si cette donnée se confirme, on pourrait alors en découvrir plus sur ce lieu qui a permis à l’Empereur de faire son retour. Il se pourrait, parmi les hypothèses possibles, qu’on découvre comment ce dernier est revenu d’entre les morts. Avec une telle intention, pas évident de savoir si le film est destiné aux grands écrans ou s’il servira plutôt pour Disney+.