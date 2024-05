"Effrayant, dégoûtant, bien fait" : Stephen King a adoré cet excellent film d'horreur français

Le célèbre romancier Stephen King a validé "Vermines", premier long-métrage horrifique de Sébastien Vaniček, qui avait fait sensation lors de sa sortie dans les salles françaises.

Stephen King approuve Vermines

Au cinéma, la bonne surprise de la fin d'année 2023 est venue d'un film de genre français à petit budget nommé Vermines. Premier long-métrage de Sébastien Vaniček, le film est une proposition originale et efficace, qui maintient le spectateur sous tension. Il se déroule dans un immeuble délabré en banlieue et voit un jeune homme du nom de Kaleb ramener avec lui une araignée qu'il a achetée au marché noir. Sauf que cette dernière n'est pas du tout faite pour vivre dans un appartement. Et une fois hors de sa boîte, pour faire face à ce milieu qui lui est hostile, l'animal va se multiplier et grandir de plus en plus...

Vermines ©Tandem

Vermines avait d'abord fait le buzz aux États-Unis après une avant-première lors du Fantastic Fest d'Austin, avant d'arriver dans nos salles. On avait alors soutenu la proposition de Sébastien Vaniček, qui nous avait d'ailleurs révélé les secrets de la conception de son film lors d'une interview. Mais après avoir fait son petit bonhomme de chemin en France (un bon score au box-office avec plus de 268 000 entrées), Vermines est repartie en Amérique pour une sortie sur la plateforme Shudder, spécialisée dans le cinéma horrifique. L'occasion pour le long-métrage de toucher un nouveau public, comme le célèbre Stephen King.

L'auteur, qui s'y connaît un peu en film de genre, a ainsi fait l'éloge de Vermines après l'avoir vu. Sur son compte X (anciennement Twitter), le romancier a écrit : "Vermines : Des araignées, certaines aussi grosses que des chiens, envahissent un immeuble en France. Effrayant, dégoûtant, bien fait".

Sébastien Vaniček à la conquête de l'Amérique

Nul doute que Sébastien Vaniček appréciera ce commentaire court et qui va à l'essentiel de la part du roi de l'horreur à qui l'on doit, entre autres, Ça, Carrie, Shining ou encore Misery. Le réalisateur français a visiblement la cote à l'étranger puisque ce message de Stephen King sur Vermines fait suite à l'annonce récente du prochain projet ambitieux de Sébastien Vaniček. Ce dernier a en effet aussi convaincu Sam Raimi et les producteurs de la saga Evil Dead de lui confier la réalisation d'un prochain spin-off.

Même si peu de détails ont été révélés sur ce projet pour l'instant, on sait qu'il devrait s'agir d'un huis clos avec un personnage Français entouré d'Américains. De plus, Sébastien Vaniček aurait comme référence pour son film Aliens (1986) de James Cameron.