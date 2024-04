Ce soir à la TV : tiré d'une histoire vraie, ce drame avec Camille Cottin et Matt Damon a un point commun avec Anatomie d'une chute

Camille Cottin partage l'affiche de "Stillwaer" avec Matt Damon. Diffusé ce soir sur M6, le film est tiré d'une histoire vraie qui avait également inspiré Justine Triet pour "Anatomie d'une chute".

Stillwater : la belle alchimie de Camille Cottin et Matt Damon

L'ascension de Camille Cottin au milieu des années 2010 a de quoi impressionner. Révélée d'abord avec Connasse (2013-2015), elle a passé un cap de popularité ensuite avec Dix pour cent (2015-2020) dans le rôle d'Andréa Martel. Et depuis, la comédienne a réussi sa transition au cinéma en enchaînant les rôles chez des auteurs reconnus. On ne pensait cependant pas que la frenchy en viendrait à s'exporter aussi facilement à l'étranger. Elle y est pourtant parvenue à partir de 2021 avec Stillwater aux côtés de Matt Damon, puis House of Gucci de Ridley Scott, avant de participer au Mystère à Venise (2023) de Kenneth Branagh.

Dans Stillwater, Camille Cottin interprète Virginie Leterrier, une comédienne marseillaise qui croise la route de Bill Baker (Matt Damon), un Américain qui cherche un moyen de libérer sa fille (Abigail Breslin) de prison. En effet, cette dernière a été condamnée à neuf ans de prison pour le meurtre de sa petite amie. Un crime qu'elle jure ne pas avoir commis. Bill se retrouve alors confronte à un système judiciaire français complexe. Et ne parlant pas la langue, l'aide de Virginie lui sera très précieuse s'il veut prouver l'innocence de sa fille.

Stillwater ©2021 Focus Features, LLC.

Présenté en avant-première au Festival de Cannes 2021, Stillwater avait reçu des critiques plutôt positives, sans toutefois faire l'unanimité. CinemaTeaser avait par exemple été très enthousiasmé, trouvant que le film "explore avec justesse l'âme américaine, ses liens à la France et vice-versa". Par contre, dans notre critique sur CinéSérie, il était évoqué la durée trop longue et le rythme boitillant de ce "thriller mou à la romance peu passionnante". Cependant, le duo d'acteur choisit était lui mis en avant : "La présence imposante d'un Matt Damon impeccable et la vivacité d'une Camille Cottin convaincante".

Une histoire vraie qui fascine toujours

Du côté du box-office, Stillwater n'a pas été un succès. Malgré la présence de Matt Damon, le film n'a récolté que 19 millions de dollars dans le monde, pour un budget estimé à 20 millions de dollars. Un échec qui aura certainement déçu le réalisateur Tom McCarthy, qui avait pourtant été Oscarisé avec Spotlight (2016) quelques années plus tôt. Par contre, s'il y a bien une personne qui n'a sûrement pas été chagrinée devant cet échec, c'est Amanda Knox. C'est en effet son histoire qui a inspiré le scénario de Stillwater, mais sans qu'elle ait donné son autorisation. Elle avait alors qualifié "la version fictive de Tom McCharty" d'être "juste une version coupable de moi digne d'un tabloïd".

Même si le scénario de Stillwater prend une autre direction, le postulat de départ est assez similaire. Pour Amanda Knox, les faits se sont déroulés pour elle en Italie. Elle avait été jugée coupable du meurtre de sa colocataire, Meredith Kercher, et avait passé plusieurs années en prison avant que le cambrioleur Rudy Guede ne soit reconnu coupable des faits. Amanda Knox avait été acquittée, mais Rudy Guede avait sous-entendu que la jeune femme pouvait être malgré tout impliquée dans ce meurtre. Enfin, cette affaire d'Amanda Knox, en plus d'avoir donné lieu (entre autres) à un documentaire de Netflix, a été une inspiration pour Justine Triet avec Anatomie d'une chute, mais plus pour le traitement de son procès, comme elle nous l'expliquait en interview.