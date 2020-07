Suicide Squad : le film devait contenir plus de Batman

David Ayer ne manque jamais une occasion de nous rappeler que "Suicide Squad" mériterait aussi une ressortie en Director's cut pour qu'il puisse enfin montrer le film tel qu'il l'avait imaginé. Apparemment, ce montage devait se servir beaucoup plus du Batman de Ben Affleck.

Suicide Squad, un échec provoqué par la Warner ?

Suicide Squad c'est 746,8 millions de dollars au box-office mondial mais une réception calamiteuse de la part de la presse du public. Un film qui est considéré comme un accident dans le DCEU, malgré un score honorable au box-office. Il raconte la réunion de plusieurs méchants dans une équipe formée par l'agent Amanda Waller (Viola Davis) afin de remplir une mission suicidaire pour le compte du gouvernement. Ils ont là une occasion de prouver qu'ils ne sont pas que des gens détestables. David Ayer a reçu de nombreux reproches à cause de ce ratage mais la faute n'est peut-être pas à mettre entièrement sur ses épaules. La Warner aurait provoqué des coupes et un remaniement du film. Quand le réalisateur a vu que le studio autorisait Zack Snyder à sortir son montage de Justice League sur HBO Max en 2021, il s'est engouffré dans la brèche et milite depuis pour que lui aussi puisse en faire de même avec Suicide Squad.

Batman devait être plus présent dans le film

Si ce montage venait à voir le jour, nous pourrions voir plus de scènes avec le Batman de Ben Affleck. On l'a rapidement suivi dans Suicide Squad mais sans qu'il n'ait un impact notable. David Ayer avait l'intention de l'impliquer davantage dans son film, comme l'explique Richard Cetrone dans une interview chez Lady Falcon. Celui qui a été la doublure de Ben Affleck raconte que des scènes supplémentaires ont été tournées, sans qu'elles ne soient exploitées dans le montage cinéma :

Il y a eu plus de choses . J'en ai fait un peu plus avec la voiture, comme essayer de rentrer dedans en passant par le toit. Donc il y a un peu plus . Il y aurait probablement plus de Batman .

Il ne dit pas que le rôle de Chevalier Noir aurait changé du tout au tout dans le film mais cela reste intéressant de découvrir ce que David Ayer aurait fait de lui s'il avait une totale liberté. Comme d'autres personnages, Batman a été privé d'un temps plus conséquent à l'écran. Katana (Karen Fukuhara) devait avoir plus d'importance, le Joker de Jared Leto était prévu pour avoir un impact plus conséquent sur la narration, Harley Quinn (Margot Robbie) aurait pu connaître une romance avec Deadshoot (Will Smith) en plus d'avoir un développement plus profond et L’Enchanteresse aurait pu avoir un autre design. Mais on doute que la Warner cède une seconde fois après Justice League... David Ayer a tenté de mettre la pression et de mobiliser le public en expliquant que son montage serait "simple" à achever.