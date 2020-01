Suicide Squad : un storyboard confirme que le Joker de Jared Leto n’était pas mort

Vous avez aimé ? Partagez :

Des storyboards du premier film Suicide Squad viennent d’être partagés. Des croquis qui viennent confirmer que le Joker de Jared Leto a survécu à son crash d’hélicoptère, et que David Ayer avait prévu de le réutiliser.

Dans Suicide Squad de David Ayer, c’est l’acteur Jared Leto qui campe le Joker. Une interprétation fortement discréditée par les fans. Vers la fin du film, le personnage se donne comme mission de sauver son amie Harley Quinn des griffes du gouvernement. Il détourne alors un hélicoptère et tend une embuscade à la Suicide Squad. Harley Quinn monte à bord du véhicule. Le Joker prend le temps de la déposer sur le toit d’un immeuble voisin, mais lorsqu’il repart, son hélico est abattu. David Ayer ne donne par la suite aucun élément sur le destin du personnage. Cependant, un storyboard publié sur Reddit (et visible ci-dessous) montre le Joker s’éloignant du crash de l’hélicoptère, confirmant ainsi que David Ayer allait sans doute réutiliser le personnage dans Suicide Squad 2. Il s’agit vraisemblablement de croquis officiels issus du travail de David Ayer et du storyboarder Andrew Garcia-Price.

Pas de Joker dans The Suicide Squad et Birds of Prey

Malheureusement pour les fans du Joker version Jared Leto (s’il y en a), le personnage ne reviendra sans doute jamais. David Ayer s’est fait évincer de la suite. Warner préférant placer James Gunn à la tête de The Suicide Squad. Très peu de temps après sa nomination, le cinéaste a révélé qu’il n’utiliserait pas le Joker.

Ensuite, il y a peu, Margot Robbie, qui interprète Harley Quinn, a confirmé que le Joker n’apparaîtrait pas dans non plus dans Birds of Prey. Il y a même certains fans qui pensent que le personnage se fait tuer au début du film de Cathy Yan. Dans la dernière bande-annonce de Birds of Prey, une explosion suggère que Harley Quinn a assassiné Monsieur J.

Dans la bande-annonce, elle raconte comment elle et le Joker se sont séparés. Une séquence dévoile ensuite Harley Quinn en train de lancer une camionnette explosive sur une usine de produits chimiques. Le véhicule heurte l’usine Ace Chemicals, puis explose. Les fans sont d’avis que le Joker se trouvait à côté d’elle, à la place du mort, et qu’il a donc fini en poussière après cette explosion.

Une théorie qui confirme que Warner Bros veut se débarrasser de Jared Leto. Dorénavant le nouveau Joker c’est Joaquin Phoenix. Pour rappel, le premier Suicide Squad avait rapporté plus de 746 millions de dollars de recettes. Un succès. Mais face aux critiques négatives, Warner a préféré se séparer de David Ayer et faire appel à James Gunn.

The Suicide Squad est attendu le 4 août 2021.