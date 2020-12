Suicide Squad : Zack Snyder à la rescousse de la version de David Ayer

David Ayer vient de se trouver un soutien de poids pour militer en faveur d'une version Director's Cut de "Suicide Squad". Zack Snyder, qui vient d'obtenir le droit de sortir son montage de "Justice League", veut apporter de l'aide à son confrère pour qu'il soit logé à la même enseigne.

Suicide Squad : David Ayer veut que l'on voit son montage

Ce n'est plus un secret pour personne que Warner Bros. impose des modifications à ses réalisateurs depuis le lancement de son DCEU. On a plusieurs exemples : Patty Jenkins qui doit tourner une nouvelle fin à Wonder Woman, Zack Snyder qui voit Justice League être transformé avec la complicité de Joss Whedon ou encore David Ayer qui a été obligé de faire des concessions et des modifications sur Suicide Squad. Le premier de ces films s'en est bien sorti, mais les deux autres ne peuvent pas en dire autant. Pour Zack Snyder, le mal sera en partie réparé grâce à la diffusion en 2021 de la Snyder Cut sur HBO Max.

Le réalisateur s'est battu pour, emportant les fans dans son élan, pour qu'on lui donne ce droit. Il l'a obtenu - avec forcément une intention marketing de la part du studio. Voyant ça, David Ayer a lui aussi annoncé qu'il voulait montrer le montage qu'il désire de Suicide Squad. On se moque de son film parce qu'il loupe beaucoup de choses, mais n'oublions jamais qu'il a été revu par Warner et qu'une partie des intentions initiales a sauté. On ne sait pas à quel point le montage cinéma est éloigné de celui voulu par le réalisateur, mais on doute que ça puisse être pire.

Zack Snyder aura-t-il de l'influence ?

David Ayer pourra compter sur le soutien de quelqu'un qui le comprend, car Zack Snyder vient de déclarer chez John Doe Movie Reviews qu'il allait aider son homologue dans sa quête d'une version Director's Cut. S'il admet qu'il n'a pas encore eu le temps de s'en occuper à cause de la situation sanitaire, il précise que c'est sur sa liste des choses à faire.

Je soutiens tous les metteurs en scène qui ont besoin qu'on puisse voir leur version de leur film et leur vision, parce que j'ai moi aussi eu ce soutien généreux. Donc, j'espère vraiment que d'autres pourront avoir droit à la même chose.

Zack Snyder a d'ailleurs déjà dévoilé qu'il avait aimé le Joker de Jared Leto - alors que la majorité des spectateurs le déteste. On peut estimer qu'il doit apprécier, d'une certaine manière, Suicide Squad. En dépit de ses évidents défauts. Reste à savoir si Warner voudra bien céder encore. Pour le studio, ça serait comme avouer une seconde fois qu'il est responsable du résultat catastrophique. Et rien que pour ça, on le voit difficilement accorder à David Ayer une autre chance.