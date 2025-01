Supergirl : bonne nouvelle pour le futur film DC

Deuxième long-métrage du nouveau DC Universe, "Supergirl: Woman of Tomorrow" vient de donner de ses nouvelles avec une information importante qui va plaire aux fans.

Supergirl: Woman of Tomorrow, le deuxième film du nouveau DC Universe

Le premier chapitre du nouveau DC Universe, « Gods and Monsters », nous proposera bientôt son premier long-métrage. Superman sera dévoilé au cinéma le 9 juillet 2025 en France. Ensuite, le prochain film de ce nouvel univers sera Supergirl: Woman of Tomorrow. Il sera porté par Milly Alcock, l’interprète de la jeune Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon.

Supergirl: Woman of Tomorrow nous fera suivre les aventures de Kara Zor-El, la cousine de Superman. Fêtant son 21ᵉ anniversaire en voyageant à travers la galaxie, elle y fera la connaissance d’une jeune femme du nom de Ruthye. Cette rencontre va l’embarquer dans une quête de vengeance aux conséquences meurtrières. Alors que le film a été annoncé il y a un long moment, il vient de connaître une avancée importante.

Les prises de vues ont démarré !

Screen Daily nous apprend que le tournage de Supergirl: Woman of Tomorrow est désormais lancé. Les prises de vues ont débuté aux célèbres studios Leavesden, situés au nord de Londres et qui ont accueilli le tournage de nombreux films majeurs, dont les Harry Potter.

Concernant le casting du long-métrage, Milly Alcock donnera notamment la réplique à Eve Ridley. Cette dernière a été choisie pour prêter ses traits à Ruthye. En septembre dernier, nous avons appris que Matthias Schonaerts incarnerait le principal méchant du film, Krem of the Yellow Hills. Et il y a seulement quelques jours, Jason Momoa a été annoncé dans le rôle de Lobo, son personnage préféré de l’univers DC Comics.

L’héroïne débarquera sur les écrans à l’été 2026

Derrière la caméra, Craig Gillespie a été chargé de diriger Supergirl: Woman of Tomorrow. Le film sera adapté du comic book éponyme de Tom King, publié en 2022. C’est Ana Nogueira qui a scénarisé cette adaptation.

La nouvelle du début du tournage de Supergirl: Woman of Tomorrow va donc rassurer les fans qui se demandaient si le film allait être prêt pour sa date prévue. Car le long-métrage de Craig Gillespie doit arriver dans les salles françaises le 24 juin 2026. Après cela, Clayface devrait sortir le 9 septembre 2026 en France. Des longs-métrages Batman : The Brave and the Bold, The Authority et Swamp Thing sont aussi prévus pour la suite du nouveau DC Universe. Mais ils n’ont pas encore de date de sortie.