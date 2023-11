Superman Legacy : on sait qui jouera Lex Luthor

Après avoir trouvé les interprètes de Clark Kent et Lois Lane, "Superman : Legacy", le film de James Gunn, continue de peaufiner son casting avec cette fois un acteur engagé pour incarner le fameux Lex Luthor.

DC relancé avec Superman : Legacy

Il y a un an, James Gunn est devenu (avec Peter Safran) le responsable de DC Films. Le réalisateur de The Suicide Squad va devoir relancer la machine super-héroïque de Warner Bros., pas au mieux après les échecs (entre autres) de Black Adam et The Flash. Le cinéaste va commencer à mettre en place son univers avec un gros projet : Superman : Legacy.

Prévu pour 2025, le long-métrage se fera malheureusement sans Henry Cavill, qui avait pourtant été un très bon Clark Kent jusqu'à présent. Pour le remplacer, James Gunn a opté pour David Corenswet, un comédien peu connu du grand public, mais qu'on a pu voir dans Hollywood, We Own This City et The Politician. Et à ses côtés, pour incarner Lois Lane, il y aura l'excellente Rachel Brosnahan (House of Cards, La Fabuleuse Mme Maisel).

Et le Lex Luthor est...

Qui dit Superman, dit évidemment Lex Luthor, le grand ennemi du super-héros dans les comics et qui a déjà été incarné à l'écran par Jesse Eisenberg, Kevin Spacey ou encore Michael Rosenbaum. On attendait avec impatience de savoir qui allait reprendre le rôle pour Superman : Legacy, et la nouvelle est tombée grâce à Deadline. Le média américain annonce que Nicholas Hoult, qui était pourtant en lice pour jouer l'Homme d'Acier, a été choisi pour interpréter l'antagoniste.

Nicholas Hoult - X-Men : Le Commencement ©20th Century Fox

Le comédien connaît bien l'univers des super-héros puisqu'il avait participé à X-Men : Le Commencement, et repris son rôle du Fauve dans trois autres films. Il devait également être le principal antagoniste de Mission Impossible 7 (2023), mais avait finalement dû se désister suite au report du tournage. Et il avait échoué aux castings de The Batman et Top Gun 2. Une série d'échecs qui se termine donc avec Superman : Legacy.

Enfin, l'acteur ne sera pas le seul méchant important du long-métrage puisque, quelques jours avant cette annonce, Deadline avait déjà évoqué le nom de María Gabriela de Faría. La comédienne, vue dans Deadly Class, a été engagée pour interpréter Angela Spica, alias The Engineer. Cette dernière devrait ensuite revenir dans The Authority, après Superman : Legacy prévu pour le 9 juillet 2025 en France.