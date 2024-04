Taxi 5 cartonne sur Netflix : une suite est-elle prévue ?

Le film "Taxi 5" de et avec Franck Gastambide est disponible sur Netflix depuis le 1ᵉʳ avril, et cartonne auprès du public français. Mais y aura-t-il une suite ? On fait le point.

Taxi 5 vient d'arriver sur Netflix

Franck Gastambide a le vent en poupe en ce moment sur Netflix ! En plus d'être au casting du film d'action Le Salaire de la peur de Julien Leclercq qui connaît un grand succès sur la plateforme à travers le monde, il est doublement présent dans le top 10, avec Taxi 5, sorti en 2018, et dans lequel il a une double casquette : celle d'acteur principal, et de réalisateur.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Ce cinquième opus de la saga culte initiée par Luc Besson en 1998, fait à la fois office de suite et de reboot. Délaissé par ces deux stars, Samy Naceri (qui avait décliné la proposition d'apparaître dans le film), et Frédéric Diefenthal, ce film met en scène Franck Gastambide dans la peau d'un "super flic parisien", et pilote d'exception, qui est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. C'est dans la cité phocéenne qu'il fait la rencontre d'Eddy Maklouf, incarné par Malik Bentalha, le pire chauffeur de VTC de Marseille, et petit-neveu de Daniel Moralès.

Tous les deux vont devoir faire équipe à la demande de l'ex-commissaire Gibert (toujours interprété par Bernard Farcy, qui n'a d'ailleurs pas apprécié cette expérience), devenu Maire de la ville, pour coincer le redoutable "gang des italiens", qui écume les bijouteries de Marseille au volant de puissantes Ferrari.

Mis en ligne sur Netflix France le 1ᵉʳ avril, Taxi 5 s'est rapidement hissé dans le Top 10 des films les plus visionnés. Il se trouve, à l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes, à la deuxième place.

Une suite est-elle prévue ?

La saga Taxi compte cinq films, qui ont attiré en tout plus de 31 millions de spectateurs. Il s'agit d'une des sagas les plus populaires du cinéma français. Ce cinquième volet a attiré 3,6 millions de spectateurs en salles, soit le plus faible score de la saga, même s'il reste honorable.

Quant à un Taxi 6, Franck Gastambide avait déclaré en 2022 à nos confrères de Télé-Loisirs qu'une suite n'était pas d'actualité, même s'il ne se refusait rien dans le futur. De son côté, Malik Bentalha, avait été plus direct, quelques mois plus tard, en confiant à nos confrères d'AlloCiné, qu'un sixième film n'était pas en préparation :

On a ressorti le taxi pour kiffer, se faire un petit rêve d'enfant, mais non, ça s'arrêtera au 5

avait-il déclaré.