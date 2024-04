Taxi 5 : pourquoi Daniel et Emilien ne sont pas dans le film ?

En 2018, Franck Gastambide ressuscite la saga Taxi avec un cinquième film, dont il est le héros aux côtés de Malik Bentalha. Cette suite, qui fait office de reboot, n'a pas convoqué les anciennes stars de la saga, Samy Naceri et Frédéric Diefenthal. Mais pourquoi Daniel et Emilien ne sont pas dans le film ? Taxi 5 est à (re)voir ce soir sur TMC.

Taxi 5 : le retour de la saga sans ses héros

La saga Taxi, initiée par Luc Besson en 1998, est devenue l'une des franchises cinématographiques françaises les plus emblématiques. Mélange d'action et de comédie, chaque film de la série a captivé un large public, en faisant de la saga l'une des plus lucratives du cinéma français.

Dans le premier film, nous faisions la connaissance de Daniel (Samy Naceri), un chauffeur de taxi marseillais, et pilote automobile hors pair, qui avait transformé sa Peugeot 406 blanche en une véritable voiture de course. C'est lors d'un de ses trajets risqués dans la cité phocéenne qu'il croisait la route d'Émilien (Frédéric Diefenthal), un policier maladroit, incapable de décrocher son permis de conduire.

Ce dernier proposait alors un marché à Daniel : il ne lui retirera pas sa licence en échange de son aide pour capturer un gang de braqueurs de banques allemands très habiles. Daniel acceptait à contrecœur avant de se laisser prendre au jeu. Leur duo finissait par devenir une vraie force pour lutter contre le crime.

Les trois autres films de la saga Taxi sortis en 2000, 2003 et 2007, entraînaient Daniel et Émilien dans d'autres affaires criminelles, toujours au volant de la célèbre Peugeot 406.

Après une absence de plus de dix ans, la saga a fait son grand retour en 2018, sous l'égide de Franck Gastambide, mais sans le retour de ses deux stars, Samy Naceri et Frédéric Diefenthal, pour laisser la place à un nouveau duo composé de Gastambide, et Malik Bentalha.

Pourquoi Daniel et Emilien ne sont pas dans le film ?

Toujours produit par Luc Besson, Taxi 5 est un reboot mais également une suite de la saga. En effet, ce cinquième opus présente le personnage de Malik Bentalha comme étant le neveu de Daniel Moralès, le personnage incarné par Samy Naceri. S'il est brièvement évoqué, ce dernier n'apparaît cependant pas dans le film, tout comme son acolyte Frédéric Diefenthal.

Dans les premières versions du scénario, il était pourtant question que Samy Naceri participe au film, comme l'avait dévoilé Franck Gastambide à nos confrères de Première. Ainsi, il devait arriver à la fin du film, et aider le duo à résoudre l'affaire. Une idée qui ne plaisait visiblement pas à Luc Besson, qui a dit à Franck Gastambide qu'il ne devait pas se reposer sur les anciennes gloires de la saga, mais faire confiance à son nouveau duo.

"Dans mon premier traitement, Samy avait un vrai rôle : il arrivait à la fin du film pour nous aider à résoudre l’histoire. Luc m’a dit que le personnage ne pouvait pas avoir une place aussi importante parce qu’on avait besoin d’un nouveau duo de héros et que ce soit leur film. On ne pouvait pas se reposer sur les anciens."

avait ainsi déclaré Franck Gastambide.

Samy Naceri a ensuite été approché pour un caméo, qu'il a refusé. En effet, comme il l'avait expliqué sur ses réseaux sociaux, il n'avait pas apprécié l'approche tardive de cette demande (le tournage avait déjà débuté), qu'il jugeait irrespectueuse. Dans ce message, il prétend que cette demande de caméo est arrivée après la gronde des fans de la saga, qui n'acceptaient pas qu'un film Taxi puisse se faire sans Samy Naceri.

De son côté, Frédéric Diefenthal avait jugé qu'un film Taxi avec Emilien et sans Daniel n'avait pas de sens. On ne sait cependant pas si un caméo lui avait été proposé par l'équipe de Taxi 5. Bernard Farcy, qui apparaît quant à lui dans le film, n'avait pas apprécié l'expérience.

À sa sortie, le film a plus de trois millions et demi de spectateurs. Un score honorable, cependant très loin des chiffres des précédents films de la saga. Face à ce score mitigé, l'idée d'un Taxi 6 a été abandonnée par Franck Gastambide (même si le film connaît un beau succès depuis son arrivée sur Netflix).